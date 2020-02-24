郝龍斌：黃復興黨部需改革 但絕不能裁撤

（中央社記者劉冠廷台北24日電）黃復興黨部是否需要裁撤，成為國民黨主席補選的重點討論內容之一，主席候選人郝龍斌今天說，確實黃復興黨部的平均年齡相對比其他黨部要高，需要做改革，但絕不能裁撤。

國民黨主席補選將於3月7日舉行，郝龍斌今天在接受廣播節目專訪時，先是談起了國民黨是否改名的問題，他表示，國民黨如果形象不改，改什麼名字都沒有辦法，就像他，若改名成劉德華，別人也不會像喜歡明星劉德華那樣喜歡他，重點是實質的內容，所以他認為國民黨不需要改名。

至於有關黃復興黨部是否裁撤的議題，郝龍斌說，黃復興黨部的成員，基本上一輩子都在為國家奉獻，支持國民黨，堅定守護國民黨的核心價值與理念，也從沒在國民黨取得政權後，獲得實質的利益與好處，所以黃復興黨部當然不該裁撤。

但郝龍斌也說，可是黃復興黨部也必須要與時俱進，大家必須承認一件事，就是黃復興黨部的平均年齡相對比其他黨部高，因此必須讓黃復興黨部年輕化，甚至讓組織更有戰力，所以黃復興黨部是要改革，但絕不能裁撤。

此外，郝龍斌在專訪前，接受媒體訪問時，談起無黨籍立委傅崐萁的恢復國民黨籍案，他表示，對於這件事，他已清楚表達過立場，傅崐萁在過去幾次總統大選間，都非常支持國民黨的候選人，傅崐萁是黨的朋友，朋友要多，敵人要少，這是他一再強調的，不只要讓朋友能來一起合作，甚至未來包括其他政黨，在拋下意識形態的爭議，只要是民生議題，大家都應該合作。

至於有國民黨中常委建議傅崐萁的恢復黨籍案，應等到新任主席產生後再做處理，對此，郝龍斌僅表示，尊重中常委的意見，因為他現在不是黨主席。（編輯：林興盟）1090224