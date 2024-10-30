立院國民黨團拜會雲林縣府 張麗善提財劃法3訴求

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）立法院國民黨團總召傅崐萁今天率多名黨籍立委拜會雲林縣府，瞭解地方政策推動的需求，雲林縣長張麗善會中提出41案請求黨團協助案，並提出修正財政劃分法的3大訴求。

傅崐萁、書記長林思銘、副書記長王鴻薇、立委張嘉郡、許宇甄及丁學忠中午拜會雲林縣政府，瞭解地方政策推動的需求。

傅崐萁表示，財劃法的修法是重中之重，更是落實地方自治，讓地方有充分資源推動地方建設的關鍵，也讓中央不用耗費人力，審查22個縣市的地方經費補助申請案。

傅崑萁強調，財劃法目前在立院是特急件，下週將優先密集進行審議，盡可能要在此次會期通過。

針對縣府提出的41案，傅崐萁等人允諾立院國民黨團會協助雲林縣府推動地方建設。

張麗善提出修正財政劃分法3大訴求，希望直轄市與縣市同一分配公式，不論直轄與否，縣市應有相同分配公式，以縮小城鄉差距，並維稅制公平。

張麗善說，其次雲林農地多、農業產值多，石化產業繳稅多，應將農地（面積、人口、產值）及家戶可支配所得逆指標納入重要指標（加重權數）設算。第3訴求則是中央應於國土計畫法中專款補助以協助農民產、製、儲、銷，應有農業科技設施的建置。

張麗善希望黨團能協助提高縣市政府分配比例，將農業及家戶可支配所得逆指標納入分配重要指標，以合理分配中央與地方自主財源，促進城鄉均衡發展。（編輯：李淑華）1131030