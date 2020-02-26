政治受難者呂昱：戒嚴統治者借軍事審判控制社會

（中央社記者顧荃、游凱翔台北26日電）促轉會今天公布「台灣轉型正義資料庫」，其中收錄受難者、作家呂昱經前總統蔣中正批示維持判處無期徒刑的過程；呂昱說，戒嚴時期採用軍事審判，目的就是統治者對社會控制。

促進轉型正義委員會「台灣轉型正義資料庫」彙整收錄約1萬多筆自戒嚴時期的審判資料，今天對外發表，民眾可上網查詢白色恐怖受難者的受審情況，戒嚴時期壓迫體制的加害者及參與者也加以公開。

促轉會指出，軍事審判體制參與者方面，參與最多者為蔣中正，曾審理3195人，並對266名受裁判人的判決結果表示不同意，多次駁回部分個案判決，保有審判最終決定權。蔣中正曾選擇加重刑度，如三度駁回下級官員的判決，只為堅持判處時任空軍防砲第九團連長郭子淵死刑；也曾選擇減輕刑度，如對遭處死刑的時任立委馬乘風，蔣中正批示「特准減處無期徒刑」。

本名呂建興的作家呂昱，1969年就讀高中時，捲入統中會案，他的判刑過程也經過蔣中正批示。

在資料庫中可以看到，呂昱案經過16次審理過程，全案曾發生過兩次轉折，一次是國防部撤銷原本有期徒刑15年的判決重新審理，另一次是送到總統府後才決定最終刑度。

統中會案起自許席圖籌組「統一事業基金會」，但被情治機關視為叛亂組織而遭偵辦。身為統中會一員的呂昱經警總判處無期徒刑，國防部將判決送交總統府核定，總統府幕僚另擬甲乙兩案，提呈交由蔣中正裁定。在原判刑度的無期徒刑（甲案）以外，幕僚以被告年幼無知、且尚有悔意為由，提請改判有期徒刑15年（乙案）。

然而因蔣中正批示「此等叛亂罪不論年幼如何，凡其已至18歲者應依法取治，至許席圖主犯不論其是否精神分裂症，既係主犯，不得停審應處死刑，餘照甲案辦理勿延」，呂昱仍被判處無期徒刑定讞。後因蔣中正去世減刑為有期徒刑15年，於1984年刑滿出獄。

呂昱今天出席記者會時表示，他的案子經過3年半才確定判決無期徒刑，得知這段過程時，他已經出獄30幾年，心理上已趨於平淡，但由他的案子可以證明，在解嚴時起採用軍事審判，目的就是統治者的社會控制。

呂昱說，他的案子開了10幾次會議才決定，開會的都不是法律人，而是政治人物、軍方人物與情治系統。至於為什麼要開這麼多會，呂昱表示這是蔣中正的意見。戒嚴時期一個核心問題較少被討論，就是軍事審判，審判也可以交給司法，而採用軍事審判的原因，就是最高統領可進行最終判決。

他表示，軍事審判是不公開的秘密審判，加上情治機關散布謠言，製造恐懼感，才是真正的目的。他媽媽來探監時，問呂昱為什麼有1萬支槍，他回答哪有什麼槍。他說，這就是利用謠言壓迫家人，讓家人認為當事人有罪，這是他的親身經驗；通過軍事審判製造恐懼，是白色恐怖時期很重要的統治手段。

呂昱表示，未來如何做價值定錨才是重點，他不認為轉型正義目的是社會和解，而是價值觀要定錨，才能避免未來發生同樣的錯誤。（編輯：楊凱翔）1090226