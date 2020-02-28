籲解密更多檔案 Kolas：勇於面對傷口才能往前走

（中央社台北28日電）行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，她的曾祖父是二二八受難者，被無端指控罪名坐牢、撤職，因此終其一生鬱鬱寡歡，但家人多年要求回復名譽都欠缺證據；她認為，唯有勇於面對傷口，才能往前走。當有更多政治檔案被解密，就有更多靈魂可獲得解放。

今天是二二八事件73週年，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡） 晚間在臉書貼文表示，她的曾祖父是二二八受難者，她還微弱地記得他出殯當天，大人停不住的哭聲。

她說，二二八事件時，她的曾祖父在山區擔任警員，卻被無端指控「密私聯繫流氓學生」，還遭指控「夥同搶劫派出所槍械及焚燒外省籍警長私物」，不但被抓入牢裡監禁10個月，出獄後更被當時的台灣省行政長官公署警務以「恐在外對高山同胞放散閒言」為由，勒令「撤職」。之後，她的曾祖父鬱鬱寡歡，終其一生，直到在浴室失足，不幸身亡。

Kolas Yotaka說，二二八基金會始終查不到她曾祖父的相關檔案，甚至一度找不到曾有在警界服務的紀錄，家人多年要求回復名譽未果。直到兩年多前，有更多政治檔案被公布，曾祖父這段歷史才被證實，並得以洗清污名。

她表示，有誰說二二八已經過去，甚至不要再談或輕輕帶過，她認為，唯有勇於面對傷口，才能往前走。台灣應該為珍貴的自由民主努力，當有更多政治檔案被解密，就有更多靈魂可獲得解放。（編輯：林孟汝）1090228