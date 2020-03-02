依親探親享健保惹議 蘇貞昌：永續原則公平處理

（中央社記者葉素萍、王承中台北2日電）依親探親人士享台灣健保資源引爭議，行政院長蘇貞昌今天說，讓健保永久存續對國民最好，永久存續就是不能有不合理負擔，必須要讓國人同胞都能受到公平對待，所以，「在永久存續、公平處理上，我們都照這個原則來走」。

因為武漢肺炎疫情，讓中國籍人士享有台灣健保資源的議題，再度浮上檯面。媒體報導，馬政府時期以公告的方式，大幅放寬中國人納保資格，讓持有「依親或探親入出境許可證」的中國人士都可以納保，已踰越「全民健保法」母法，外界有聲音認為應處理。

蘇貞昌上午視察中央流行疫情指揮中心，他受訪時被問到，非本國籍人依親探親可以享用健保，有立委認為可能要修法。

蘇貞昌說，台灣健保制度被世界各國一再參考、稱讚，像前美國總統歐巴馬都直接點名台灣的健保非常值得參考；健保絕對不能倒，要永久存續對國民最好；怎樣永久存續就是不能有不合理的負擔，必須要讓國人同胞都能受到公平對待，所以，「在永久存續、公平處理上，我們都照這個原則來走」。

另外，媒體也問到，振興券的作法與金額多少，以及國民黨立委質疑與先前的消費券有何不同。

蘇貞昌說，這次不但要防疫、而且紓困還要振興，相關作業汲取上次SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗，也有很多新的作法，另外也有過去一段時間像夜市抵用券等，總之，要紓困、振興，立意在怎樣刺激消費，讓民眾有感，讓商家能夠更有經濟動能，這些都有相關詳細作業，會跟各界報告。

至於多少錢才能刺激消費，蘇貞昌說，台灣有台灣的情況，台灣的作法常被其他國家的人民要求其政府應該學習台灣經驗、台灣模式，政府會斟酌國內情況做最好的處理。

媒體也詢問，日本的確診人數漸升高，何時會升級警示。

蘇貞昌說，政府對於世界各國疫情都做最精確掌握，都會隨時向國人做明白、立即的報告並提出因應要求，包括旅遊有無升級、何時升級到什麼程度。

他說，大家可以看到，台灣的疫情報告每天都最透明、最快速、也最沒有隱瞞，處理其他國家的疫情，都用最科學、最客觀，同時配合整個需要來決定，對於每個國家的情況都有最正確掌握，用最科學防疫角度來保護國人同胞；所以，何時對哪個國家，做哪種宣布，都尊重疫情中心專家會議所做判斷。（編輯：林興盟）1090302