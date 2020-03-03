更多編輯台推薦新聞：
日月潭九蛙全露視為乾旱指標 水利署：錯誤觀念
生活

日月潭九蛙全露視為乾旱指標 水利署：錯誤觀念

中研院發現厭氧菌逆轉機制 停經禿頭治療露曙光
生活

中研院發現厭氧菌逆轉機制 停經禿頭治療露曙光

教育部推星座開學防疫運勢 唐綺陽也分享
生活

教育部推星座開學防疫運勢 唐綺陽也分享

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
曹進平還原黑鷹失事經過 不畏墜機續捍衛領空就因沈一鳴這句話
首頁 / 政治

不會跟進星國減薪 蘇貞昌：獎勵第一線防疫人員

最新更新：2020/03/03 17:21

（中央社記者郭建伸台北3日電）民眾黨立委邱臣遠今天質詢時問，是否會發放津貼給第一線醫護人員，並效法新加坡閣員減薪；行政院長蘇貞昌備詢回應，他不會給公務員減薪，但贊成給予第一線防疫人員獎勵。

蘇貞昌與相關部會首長今天到立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

新加坡政府2月28日宣布，所有部長減薪一個月，共體時艱，但第一線的抗疫公務員發放一個月特別獎金，範圍含蓋衛生部、政府醫院醫護人員，以及其他對抗疫情的各機關公務員。

台灣民眾黨立委邱臣遠今天在立法院院會質詢時問行政院長蘇貞昌，是否支持發放津貼給第一線醫護人員，甚至效法新加坡政府閣員帶頭減薪？

蘇貞昌備詢時說，新加坡公務員的待遇非常高，和台灣不同，此時有減薪政策令人敬佩；台灣公務員現在夜以繼日努力，他帶領行政團隊，不會給公務員減薪，反而贊成給予第一線防疫人員獎勵。

蘇貞昌說，獎勵分成實質津貼、補償損失，以及精神鼓勵，範圍則不限於公務人員，包含送口罩的郵差、分發口罩的藥師及生產線員工都值得鼓勵。

邱臣遠指出，紓困振興特別條例中有相關規範，若政府有準備津貼，應盡快公告提振前線士氣。（編輯：楊凱翔）1090303

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報