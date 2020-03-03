不會跟進星國減薪 蘇貞昌：獎勵第一線防疫人員

（中央社記者郭建伸台北3日電）民眾黨立委邱臣遠今天質詢時問，是否會發放津貼給第一線醫護人員，並效法新加坡閣員減薪；行政院長蘇貞昌備詢回應，他不會給公務員減薪，但贊成給予第一線防疫人員獎勵。

蘇貞昌與相關部會首長今天到立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

新加坡政府2月28日宣布，所有部長減薪一個月，共體時艱，但第一線的抗疫公務員發放一個月特別獎金，範圍含蓋衛生部、政府醫院醫護人員，以及其他對抗疫情的各機關公務員。

台灣民眾黨立委邱臣遠今天在立法院院會質詢時問行政院長蘇貞昌，是否支持發放津貼給第一線醫護人員，甚至效法新加坡政府閣員帶頭減薪？

蘇貞昌備詢時說，新加坡公務員的待遇非常高，和台灣不同，此時有減薪政策令人敬佩；台灣公務員現在夜以繼日努力，他帶領行政團隊，不會給公務員減薪，反而贊成給予第一線防疫人員獎勵。

蘇貞昌說，獎勵分成實質津貼、補償損失，以及精神鼓勵，範圍則不限於公務人員，包含送口罩的郵差、分發口罩的藥師及生產線員工都值得鼓勵。

邱臣遠指出，紓困振興特別條例中有相關規範，若政府有準備津貼，應盡快公告提振前線士氣。（編輯：楊凱翔）1090303