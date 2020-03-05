4月國考是否延期 考選部：最慢下週公布

（中央社記者王承中台北5日電）考選部長許舒翔今天表示，4月25日至26日有關務人員、身心障礙人員、軍官轉任考試，目前仍在評估是否能如期舉辦，是否延期，最慢會在下週公布。

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院秘書長李繼玄、考選部長許舒翔、銓敘部長周弘憲及公務人員保障暨培訓委員會主委郭芳煜列席報告業務概況並備質詢。

民進黨立委劉世芳在質詢時指出，目前原定7日至8日舉辦的導遊、領隊人員考試已經延期，而高普考、司法官、律師特考等在7、8月的考試也已經延期，但4月到6月間所舉辦的關務人員、身心障礙人員、警察特考及鐵路人員等考試卻未作調整。

劉世芳表示，4月25日至26日有關務人員、身心障礙人員、軍官轉任考試，6月6日至7日是大地工程技師、驗船師及驗光人員等考試，6月13日至14日有警察特考、鐵路人員考試，6月20至21日有醫師考試二試。

許舒翔表示，其中4月間的考試牽涉到身障特考，防疫工作需要特別加強，目前仍在評估是否能如期舉辦，最慢會在下週公布是否延期，而6月間的考試，仍希望到時疫情能夠好轉能照常舉辦，目前沒有考量調整。

對於導遊、領隊人員考試延期到5月，許舒翔指出，考選部有徵詢過中央流行疫情指揮中心的意見，也期望到時疫情能紓緩，若考生能以配戴口罩的方式應考，基本上還是會如期舉行，若有考生因為疫情無法應考，也會依國家考試偶發事件處理辦法全額退費。（編輯：林興盟）1090305