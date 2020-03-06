藍委力挺勞工 推動有薪家庭照顧假

（中央社記者王揚宇台北6日電）三八婦女節前夕，多位國民黨立委今天提出「有薪家庭照顧假」的修法主張，包含將現行7天的家庭照顧假延長為14天，也希望其中的7天為有薪假，財源由就業保險給付。

國民黨立法院黨團總召林為洲、立委廖婉汝、萬美玲今天在立法院召開記者會，提出上述主張，希望在多了7天的有薪家庭照顧假後，再搭配週末、假日，讓民眾在安排長輩接受長照，或是照顧親人上，時間更有餘裕。

現行性別工作平等法第20條條文規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以7日為限。家庭照顧假薪資的計算，依各該事假規定辦理。

廖婉汝表示，女性撐起半邊天，不僅在職場工作，也負擔大部分的家庭照顧責任，而且現在正值防疫期間，隨時面臨請假問題，倘若家庭照顧假不夠就得動用到特休，因此希望將家庭照顧假從7天增加至14天，期盼將勞工相關權益與公務員取得平等。

萬美玲說，根據社福團體調查，7成以上民眾認為家庭照顧假不夠，因此希望從7天增加為14天，而且其中的7天為有薪假，顧及勞工權益；林為洲則說，對於上述主張，黨團會一同推動這樣的修法方向。

此外，國民黨立委謝衣鳯提案修正就業保險法、性別工作平等法，希望協助勞工兼顧工作職場與家庭生活；內容包括，於就業保險法第10條的給付項目中，增列家庭照顧津貼，此津貼依被保險人日投保薪資60%發給，請領要件及期間按性別工作平等法規定辦理。

而在性別工作平等法部分，謝衣鳯提案修法的內容包括，將家庭照顧假由7天延長至14天，且其中5天為有薪照顧假，由就業保險給付；此外，申請家庭照顧假的事由中，增列「安排直系尊親屬接受長期照顧、防疫」項目。（編輯：林興盟）1090306