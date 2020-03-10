口罩網路預購立委建議整戶購買 衛福部：會考量

（中央社記者葉素萍台北10日電）「口罩實名制2.0」12日將新增線上預購通路，民進黨立委張宏陸建議，現在是個人登記預購，待系統運作順利後，能否考慮以家戶為單位，一次購買；衛福部次長何啟功說，會朝這方向考量。

中央流行疫情指揮中心表示，12日起「口罩實名制2.0」新增線上預購通路，試營運僅提供成人口罩。民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP認證預購，預購登記截止日為18日。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。張宏陸質詢指出，他剛才試著下載APP測試，但可能因為同一時間太多人要使用，所以無法登錄，這兩天可能會有很多人使用，他建議客服時間最好延長一點，甚至最好24小時。

何啟功答詢指出，會按照這兩天的情況測試，再做修正。

張宏陸也提到，口罩實名制2.0是用報稅系統去修改的，夫妻可以共同報稅，其實整個家族幾乎都有資料；口罩實名制2.0剛開始當然以個人為單位去預購，但是慢慢測試、運作比較順利後，可否以後一週整戶一次登記網路購買，既可以節省運費，也不用再讓老人家排隊，大幅減低排隊購買人數，效率也較好。

何啟功說，「我們會朝這方向考量」。

另外，為了防疫，張宏陸建議內政部跟民眾宣傳，今年用簡單的方式掃墓，也縮短人與人之間接觸的時間。

內政部長徐國勇說，「這是不錯的建議」，立委的質詢今天直播出去，他相信很多人都看到了，若有機會，內政部也會宣傳，希望大家能縮短掃墓時間。（編輯：楊凱翔）1090310