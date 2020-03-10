義大利全國管制出入 台義雙重國籍非急難不得離境

（中央社記者陳韻聿台北10日電）因應武漢肺炎疫情持續惡化，義大利10日凌晨起至4月3日止，實施全國警戒、限制出入境。外交部晚間表示，具台義雙重國籍者被視為義大利人，原則上不得離境，除非有重大急難事由。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在義大利大爆發，至3月10日已有9172例確診，且有463人死亡，台籍人士在當地的安全和權益，以及台灣方面是否撤僑，備受關注。

外交部發言人歐江安表示，根據駐義代表處統計，義大利境內約有800至1000名台灣僑胞、台商及留學生。

外交部領務局最新公告，目前義大利的離境規定，若當地台籍人士不具義大利國籍，可逕行離境；持有效居留證（Permesso di Soggiorno）的留學生和台籍員工原則上必須受管制，但若在機場邊境警察局填表敘明返台需要，並繳回證件、放棄居留權，可獲准離境。

至於具台義雙重國籍的台灣人，外交部指出，將被視同義大利人，原則上不得離境；不過，若遇重大急難事由，必須在機場邊境警察局遞交相關證明文件，並聲明願承擔相關法律責任，才可離境。違反規定者可被處以206歐元罰緩併3個月有期徒刑。

外交部表示，持有效台灣護照的離義旅客、僑民和學生，在申根區各國的轉機，以及觀光免簽待遇等，暫未受影響。但有鑑於義大利疫情嚴峻，申根各國海關及航空公司，對自義國出發的班機及台籍旅客的入境和過境規定不一，民眾購買機票時，應先向航空公司確認，以免遭拒載或遣返。

外交部也提醒，義大利政府以防止疫情在境內外散播為目標，若台灣民眾決定留在義國工作或生活，應遵守當地防疫規定，避免跨區、跨境移動。（編輯：林孟汝）1090310