國家人權委員會組織法 擬5月1日實施

（中央社記者顧荃台北11日電）立法院去年通過「監察院國家人權委員會組織法」，監察院應設置人權委員會。監察院秘書長傅孟融今天說，已成立專案小組展開籌備工作，組織法擬5月1日實施，但仍須視籌備情形而定。

監察院秘書長傅孟融上午列席立法院司法及法制委員會，並備質詢。

傅孟融報告指出，立法院去年12月10日三讀通過「監察院國家人權委員會組織法」，總統蔡英文今年1月8日公布。為因應設置國家人權委員會，以利8月1日第6屆監委就職後能順利運作，監院已成立專案小組展開籌備工作。

傅孟融表示，依法國家人權委員會設委員10人，由監察院長及9位監委兼任，職權包括處理與調查涉及酷刑、侵害人權或各種歧視案件、對政府提出建議與報告、協助推動國際人權文書國內法化、撰提重要人權專案報告、或年度國家人權報告等。

民進黨立委吳玉琴詢問，國家人權委員會組織法何時生效實施。傅孟融答覆，原本規劃5月1日生效，但考慮到諸多問題，例如總統新任期是5月20日開始，將視籌備情形跟總統提名下屆監委的進度，確切日期還在思考。

傅孟融表示，目前監察院的「人權保障委員會」是特種委員會，屬於任務編組，將來國家人權委員會成立後，將會停止運作。

另外司法與法制委員會也通過臨時提案，待8月1日新任監委上任、國家人權委員會正式運作後3個月內，監察院提出相關評鑑規劃方案。（編輯：郭無患）1090311