民眾黨爆婚外情 張益贍停權蔡宜芳另行調查

（中央社記者郭建伸台北11日電）民眾黨團助理蔡宜芳與民眾黨中央委員張益贍傳出婚外情，民眾黨立委蔡壁如今天受訪時說，張益贍是蔡宜芳選舉時的保母，蔡宜芳也坦言有發展到感情，比喻「保母太盡責了」，會討論是否調整蔡宜芳職位。

台灣民眾黨今天發出聲明，指針對週刊報導張益贍、蔡宜芳相關私人情感事宜，民眾黨中評會召開臨時評議會議，認為嚴重影響台灣民眾黨形象，今天決議張益贍立即停權接受調查，蔡宜芳現無黨職另行調查，後續將視調查結果進行處分。

周刊王報導，蔡宜芳與張益贍多次私下幽會，並被目擊在車上激吻並進出汽車旅館；由於張益贍已婚有小孩，傳出婚外情後引發外界關注。

蔡壁如今天受訪時頻頻嘆氣，表示她原本不知道這件事，但昨天深夜才看到訊息；蔡宜芳去年選舉時，一個人單身從高雄來台北奮鬥，當時民眾黨有保母制度，坦言「保母太盡責了」、「就水水的（台語漂亮之意）怎麼跟保母發展成這樣子」。

蔡壁如表示，蔡宜芳本來是黨團助理，昨天深夜已向她請假，並坦承與張益贍發展到感情，電話中一直哭，中午開會可能會討論調整職位。

媒體詢問，民眾黨是否要檢討保母制度。蔡壁如說，最近會花時間討論如何改善保母制度。

媒體追問，是否認為此事影響民眾黨形象。蔡壁如坦言，民眾黨是年輕的政黨，此事確實影響到黨的聲譽；昨天得知此事後，有傳訊給民眾黨主席、台北市長柯文哲的隨行助理，柯文哲應該知道此事。（編輯：林興盟）1090311