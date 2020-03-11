助韓國瑜度過罷免案 常委建議辦高雄行動中常會

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨主席江啟臣上任，黨內關注如何協助高雄市長韓國瑜度過罷免危機。中常委童惠珍提案建議到高雄舉辦行動中常會，並安排不分區立委南下，成立在地議員立委聯合服務處，做好基層服務，讓人民有感。

國民黨主席江啟臣今天首次主持中常會，也是第20屆第2任選任中常委的首次中常會。

童惠珍提案指出，針對高雄市長罷免案，建請黨中央採取行動，全力支持韓國瑜。

童惠珍有3點建議，首先，在4月底前，擇日到高雄舉辦「行動中常會」，邀請高雄市中央委員列席，集思廣益，研擬配合在地民意代表的參考意見，對韓國瑜作有效的支援活動。

其次，在高雄市行動中常會舉行當日，晚間舉辦高雄市黨代表座談會，傾聽基層黨代表心聲及建議，團結所有在地力量，讓高雄人民清楚認知韓國瑜及市府團隊對市政的建樹。

第三，由於國民黨在南部各縣市，包括高雄市沒有區域立委，建請黨中央協調安排黨內的不分區立委南下，成立在地議員立委聯合服務處，確實做好在地中央的基層服務，讓人民有感。

童惠珍認為，國民黨的改革，從傾聽民意及落實基層服務做起，這樣才能重新贏回人民對國民黨的信任及支持。

中常委黃敬平也提案建議，由黨主席及全體中常委連署發表嚴正聲明力挺韓國瑜，做韓國瑜的後盾。（編輯：紀淑芳）1090311