江啟臣：兩岸論述不是我一人說了算

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨主席江啟臣就職未提九二共識引發關注，國民黨今天召開中常會，與會人士轉述，有台商背景的中常委建議江啟臣說清楚兩岸立場，江啟臣則說，這不是他一人說了算，待黨內形成共識後，才會對外論述。

江啟臣7日當選國民黨主席，但未收到中國共產黨中央委員會總書記習近平的賀電，黨內認為可能與江啟臣曾說要修正九二共識的論述有關；江啟臣9日就職未提九二共識，再度引發討論。

國民黨下午舉行中常會，與會人士轉述，會中針對九二共識相關議題發言踴躍，有台商背景的中常委希望江啟臣對九二共識有更清楚的說明，避免造成黨內疑慮和媒體揣測，也希望江啟臣可以更重視兩岸關係。

與會人士轉述，江啟臣向中常委表示，國民黨的兩岸論述不是他一人說了算，現在已經成立改革委員會，未來會透過討論凝聚共識，在黨內形成共識前，他都不會對外論述。

江啟臣也說，兩岸論述對國民黨來說很重要，雖然的確對2020總統立委選舉造成影響，但不代表九二共識有問題，九二共識的精神一直都是求同存異，但當民進黨提出九二共識等於一國兩制，國民黨被抹黑，卻沒有澄清、溝通。

與會中常委認為，江啟臣就職沒提九二共識，並不是江啟臣不願意講，而是背後要有完整的兩岸政策論述，就他的理解，江啟臣的九二共識，跟過去黨內理解、詮釋的九二共識沒有不同。

至於習近平未致賀電，與會中常委表示，會中並未討論。（編輯：謝佳珍）1090311