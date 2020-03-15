口罩實名制2.0決策幕後 唐鳳一次說清楚

（中央社記者顧荃台北15日電）口罩實名制 2.0從12日起試辦網購成人口罩，數量限制1週3片，與藥局通路相同。政務委員唐鳳今天表示，曾討論過1次可買2週6片或1次50片，但基於公共衛生考量，仍維持與藥局一致的1週3片。

口罩實名制2.0於12日上路，開放民眾網路或手機預購成人口罩，數量維持每7天3片，預購登記至18日，19日起將簡訊通知付費。預購的口罩屬於3月26日至4月2日當週的口罩額度，訂貨民眾將可在這段期間內任一天到超商取貨。

負責網購系統的唐鳳上午在臉書發文表示，口罩實名制 2.0的主要目的，是要讓許多因時間或距離等因素，難以至藥局購買口罩的民眾多一個選擇；也希望舒緩藥局的排隊人潮，並解決部分區域口罩供不應求現象，提升整體口罩的分配效率及使用比例。

唐鳳指出，口罩實名制 2.0的預購網站，是從財政部報稅軟體改版而成，取其系統穩定，又可立即上線等優點。不過，此系統需要搭配讀卡機，以便讀取自然人憑證或健保卡，但只能在電腦上運作，對於手機使用者不夠友善。因此政院團隊便決定串接「全民健保行動快易通」手機服務，並大幅擴充前後端系統的流量，來因應實際的需求。

在預購數量限制方面，唐鳳表示，口罩實名制2.0的配銷內容，從比照藥局1週3片、2週6片，再到1次配銷50片，都曾經是討論的選項。不過，基於公共衛生的專業考量，為了要讓最多人都能獲得基本所需的口罩，因此最終仍維持與藥局一致的1週3片。

唐鳳說，第一輪口罩實名制 2.0配銷的數量，約為700萬片口罩，就是233萬組。如果預購的人數超過233萬人，就必須有一個公正的方式，來決定哪些人可以獲得取貨資格。 政院團隊決定在必要時，以公開抽籤的方式產生取貨名單，例如每一位預購者都會提供的身分證號碼尾數，就可以做為公平的分辨依據，中籤者即會經由簡訊收到指定超商的取貨序號。

她表示，軟體系統固然可用亂數方式自動產生取貨名單，單就技術來說，可以滿足公平性。但在透明度方面，就可能無法滿足高度的社會需求。相較之下，公開抽籤雖然原始，反而更為實用。

唐鳳說，口罩實名制 2.0的預購採「登記制」而非「排隊制」，不是先到先贏的原因在於，一方面希望能夠分散人流，降低系統負載壓力；另一方面，也是要避免少數有能力寫搶票程式的朋友，排擠了其他人的權利。（編輯：林淑媛）1090315