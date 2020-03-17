外交部證實正與海地溝通特定議題 但兩國邦誼穩定

（中央社記者陳韻聿台北17日電）媒體報導，駐海地大使劉邦治遭海地政府要求撤換。外交部今天指出，台灣確實正與海地就特定議題進行溝通，外交部因此請劉邦治返台說明，但與海地討論事項無涉兩國邦誼穩定。

媒體日前報導，海地政府曾因一件「小事」要求撤換中華民國駐海地大使劉邦治，事涉國家主權。此外，劉邦治曾在與友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）討論事情時，因故發生激烈口角，海地政府隨後要求劉在72小時內離境，並要求台灣提出新任大使人選。

拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢上午在外交部例行記者會回覆媒體提問時表示，邦交國之間的事情都不是小事，台灣與海地確實正就一些議題進行溝通，因此外交部日前請劉邦治返國作相關說明。

不過，俞大㵢強調，台灣與海地所討論事項無涉兩國邦交穩定，議題討論是一個尚在持續的過程。

對於中國是否介入台灣與海地關係，俞大㵢表示，中國從未中斷對台灣邦交國的拉攏與挖牆腳，甚至在「兩岸一家親」時期也是如此，駐外同仁在第一線捍衛國家主權，十分辛苦。

中華民國（台灣）與海地1965年升格為大使級關係。總統蔡英文曾於去年7月「自由民主永續之旅」訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁，以及聖露西亞等加勒比海友邦。

劉邦治過去曾任駐瑞士代表、駐海地大使，外交部亞非司司長，也曾在前部長楊進添任內擔任其辦公室主任。（編輯：郭無患）1090317