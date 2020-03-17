防範武漢肺炎 國防部設國家備援收容中心

（中央社記者游凱翔台北17日電）武漢肺炎疫情防疫，國軍不缺席。國防部今天表示，國軍動員協助生產口罩，化學兵也相繼投入消毒任務。國防部也依衛福部等相關單位評估，選定具備獨立個人空間的設施，作為國家備援收容中心。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱武漢肺炎）疫情從中國快速蔓延至全球。

國防部長嚴德發19日將赴立法院外交及國防委員會備詢，業務報告今天已送抵立院。

國防部指出，國軍所屬14家軍醫院、三軍衛材供應處及各部隊，已儲備防疫物資共約128萬件、負壓隔離病床35間，可隨時支援中央防疫需求。

此外，也配合經濟部協助口罩生產，在不影響戰訓本務前提下，由6個縣市後備指揮部，召集地區內後備軍人輔導服務幹部、後備指揮部所屬官兵投入協助生產工作，統計自2月3日至3月16日止，累計派遣1萬7518人次。

支援防疫消毒作業方面，統計至3月16日止，累計派遣化學兵力212人次、車輛機具10類、113部（輛），投入宜蘭、基隆、新北、桃園及台中等地區執行檢疫收容中心，及載運隔離檢疫人員的飛機、車輛等消毒防疫作業。

檢疫收容中心開設部分，依衛福部、營建署及環保署等單位現勘評估，選定具備獨立個人空間的設施，作為國家備援收容中心。

防疫管控方面，針對各級戰情、指管中 心、雷達站台、飛彈陣地、海軍艦艇等高戰備、高機敏的密閉空間單位，採最嚴謹且最高規格的防疫管制手段，包括營門量測體溫、營區消毒防疫、密閉空間全天候配戴口罩等。

另外，國軍各級指揮所均完成預備指揮所設置，保持緊急狀況備援開設能量，必要時啟動「異地辦公」機制，以確保任務運作順遂、戰備無間隙、指揮管制不中斷。

除此之外，國軍各部隊、機關、學校也全面執行每日兩次體溫量測、酒精消毒及做好公共衛生，同時要求各營區落實生活管理、動線區隔與訓場分配，避免大型集會以降低風險。（編輯：楊凱翔）1090317