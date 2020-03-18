國境管制再升級 蔡總統：超前部署不需過度焦慮

（中央社記者葉素萍台北18日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，19日凌晨零時起非本國籍人員限制入境。總統蔡英文說，「非常時期，國境管制再升級」；台灣防疫依然是超前部署，不需過度焦慮，只要互相配合，落實防疫措施，一定可通過疫情考驗。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國際疫情持續升溫，境外移入個案暴增，19日凌晨零時起非本國籍人員一律限制入境。不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天。這項管制實施多久，由指揮中心視疫情狀況決定。

蔡總統中午透過臉書貼文指出，「非常時期，國境管制再升級！」

她說，因應全球疫情變化，以保護國人的健康為第一優先。今天早上，中央流行疫情指揮中心已經宣布，從19日凌晨零時開始，全面提高國境管制及防疫措施的標準，包括，非本國籍人士，除非持有外交公務等證明，否則一律限制入境；所有入境人士，一律居家檢疫14天；3月5日至3月14日從歐洲入境者，全面回溯採檢並居家檢疫。

蔡總統說，這幾天，新增的病例都是境外移入，國內社區感染的風險會不會因此增加，政府也正在密切追蹤、管控當中。

「我要再次拜託大家，不論你是台灣人，或在台灣的外國人，面對疫情，我們都在同一艘船上」，蔡總統說，台灣的防疫依然是超前部署，不需過度焦慮，只要互相配合，落實防疫措施，就一定可以通過疫情的考驗。（編輯：林興盟）1090318