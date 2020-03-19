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國防部：愛國者飛彈攔截率75%至88%

最新更新：2020/03/19 12:58

（中央社記者游凱翔台北19日電）正值武漢肺炎延燒全球之際，共軍仍不時以機艦對台文攻武嚇，無黨籍立委傅崐萁今天詢問國軍愛國者飛彈的攔截能力。國防部副部長張哲平上將對此表示，攔截概率75%至88%之間。

國防部長嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢，嚴德發在中午請假獲准離開立法院，由軍政副部長張哲平上將備詢。

傅崐萁詢問，兩岸關係情況緊張，若發生戰爭，會是經濟戰、還是武力戰爭？張哲平回應，根據獲得的情資，中國多年前便對台心理戰、輿論戰、法律戰，並以軍事戰為後盾，但現在中國對台發起全面奪島作戰仍有限制，依據推演，經濟戰、軍事戰都有可能，但現階段來說，以經濟戰優先。

傅崐萁再問，從一月迄今，共軍軍機接近防空識別區（ADIZ）幾次。張哲平表示，共有4次；至於過去是否有夜間繞台，張哲平回應，3月16日是第一次，但是夜間訓練非繞台，且是接近ADIZ、並非進入。

若敵方飛彈來襲，傅崐萁追問，愛國者飛彈是否有辦法攔截。張哲平表示，攔截概率75%至88%之間，75%是一枚愛國者飛彈攔截敵軍一枚飛彈，若兩枚愛國者攔截敵軍一枚飛彈，則提升到88%。（編輯：郭無患）1090319

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