外交部首設獎金 鼓勵國際法研究

（中央社記者陳韻聿台北19日電）外交部今天說，為鼓勵青年致力國際法研究，充實台灣外交實務工作能量，今年首度設立國際法研究獎學金，預定遴選3名全時進修生，各頒發8萬元獎金，申請人須於9月底前提交5000字專題報告。

外交部條約法律司司長梁光中今天宣布，外交部今年首度設立常態性國際法研究獎學金，預定遴選3名具中華民國（台灣）國籍及戶籍的全時進修生，各頒發獎金8萬元。申請人須於9月30日前提交5000字國際公法專題報告，並經學校轉送外交部。

他說，近年許多國際協議及公約的談判持續獲進展或制定通過，且與台灣重大利益及人民權利密切相關；此外，台灣已將多部國際人權公約國內法化或提出積極應對措施，國際法可謂已全面影響台灣的經貿、科技、人權、環境及政治等層面。設置國際法研究獎學金不僅可培育國際法人才，也有助於學術界、NGO及企業界從事國際交流合作事務。

梁光中指出，外交部去年10月與學術、教育界等人士討論，各方達成共識有必要鼓勵台灣的國際法研究，這是促成獎學金設立的重要原因之一。

他說，外交部計畫於10月召集相關學者專家成立審查小組，並在11月核定授獎名單、12月頒獎。外交部將視執行情形和成效擴大辦理，包括提高獎金金額或增加受獎人數。

詳細申請條件、加分項目等，可參考外交部官網。（編輯：郭萍英）1090319