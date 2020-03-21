義駐台代表：將克服武漢肺炎難關 盼率先挺過風暴

去年初上任的義大利駐台代表紀大為說，武漢肺炎是紮實的壓力測試，它考驗的不僅是各國社會強韌度、凝聚力，以及政府的應變能力，還有各國彼此間的善意。他說：「義大利不會忘記，在需要協助的時刻，誰曾對她伸出同情之手，而誰沒有，無論在歐洲境內或境外。」（義大利駐台代表處提供）中央社記者陳韻聿傳真 109年3月21日

（中央社記者陳韻聿台北21日電）武漢肺炎蔓延全球，義大利是歐洲第一個爆發嚴重疫情的國家，截至3月20日的感染人數僅次於中國，但駐台代表紀大為相信，義大利將可克服難關，也希望成為第一個挺過疫情風暴的歐洲國家。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio）近日接受中央社書面訪問，分享他對義大利武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情、防疫措施，以及台灣媒體相關報導與政府對義政策的看法。

紀大為指出，義大利是最早受武漢肺炎疫情衝擊的歐洲國家，而位於北部的重災區倫巴底（Lombardy）大區是義大利經濟重心，國際商貿活動頻繁，這或許可說明為何疫情在當地爆發。

不過，紀大為說，為控制疫情，義大利政府採取前所未見的嚴厲手段，包括全國軟性封城和高度管制，而醫護人員英雄式的自我奉獻精神也感動全國。目前義大利北部疫情已獲一定控制，政府的重要任務是不讓中部和南部接續受到疫情重創。

紀大為希望義大利會是第一個挺過疫情風暴的歐洲國家。為達此目標，他說，各方預測原先效期至4月3日的全國管制令將會延長，政府也不排除未來採取更嚴厲防疫手段。

對於台灣媒體對義大利現況的報導，紀大為想澄清兩件事。首先，義大利農業和工業產品不會傳播武漢肺炎病毒，疫情也未重創義大利主要的經濟和工業活動。

其次，他說，視義大利為病毒傳播者的觀點缺乏科學根據。在全球化時代，義大利不僅與多民族的歐洲大陸經濟體高度整合，還有頻繁的國際貿易與海空運輸活動，也是世界旅遊重鎮，大量人流讓義大利極易成為感染受害者。

紀大為說，把義大利和義大利民眾描述為病毒傳播者，既昧於現實，也缺乏同理心。他強調，和台灣一樣，對義大利而言，武漢肺炎也是不請自來；和台灣一樣，義大利也在努力對抗疫疾。

為防疫情擴大，1月以來，台灣和義大利各自採取必要措施。義大利政府1月底宣布暫停與台灣直航班機，實施期間為2月2日至4月28日；2月21日更進一步要求，2月7日起曾停留或途經中國疫區入境義大利的所有國籍人士居家隔離檢疫14天。義大利當局依世界衛生組織認定，將台灣劃入中國疫區，台灣政府對此多次表達不滿，並要求改正。

面對家鄉嚴峻疫情，義大利駐台代表紀大為說，他為義大利人驕敖，他們在艱難時刻展現驚人凝聚力、紀律和同理心。（義大利駐台代表處提供）中央社記者陳韻聿傳真 109年3月21日

另一方面，2月19日，台灣政府宣布自20日零時起禁止輸入義大利豬肉相關產品，理由是該國薩丁尼亞島的非洲豬瘟疫情升溫。台灣方面多次主張，決策基於科學證據與原則，無關部分人士臆測的「報復」。

不過，隨著武漢肺炎全球延燒，各國近來陸續採取發布緊急命令、停航、邊境管制、強制入境人士檢疫隔離等措施，「義大利模式」不再是異數。

紀大為說，一如台灣，義大利經濟也高度依賴貿易；有鑑於疫情已嚴重影響各國原有生活與生存模式，為雙邊貿易製造更多障礙實無必要。

對於台義暫停直航，紀大為說，相關措施至4月28日截止，雙方都希望在疫情趨緩後可恢復直航。他指出，為防疫情擴大，台灣近日也對從有疫情國家地區入境的旅客採取管制，義台雙方應避免讓基於衛生醫療考量的決策進一步影響貿易等其他領域。

他表示，台灣護照持有人自去年6月起在義大利享有的機場快速通關禮遇至今未失效，而此禮遇目前只有8個（含台灣）非歐盟國家地區享有。

去年初上任的紀大為說，武漢肺炎是紮實的壓力測試，它考驗的不僅是各國社會強韌度、凝聚力，以及政府的應變能力，還有各國彼此間的善意。他說：「義大利不會忘記，在需要協助的時刻，誰曾對她伸出同情之手，而誰沒有，無論在歐洲境內或境外。」

義大利至3月20日累計有4萬7000餘人感染武漢肺炎，死亡超過4000人。歐洲疫情第二嚴重的國家西班牙有超過2萬個病例，1000多人死亡。（編輯：謝佳珍）1090321