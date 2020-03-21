抗疫無國界 義大利駐台代表推雙邊健康倡議

「義大利台灣一起健康」倡議主視覺是義大利和台灣藝術家夫妻檔米榭斯提、朱耀紅設計，由兩顆相依偎的鮮紅愛心構成。（義大利駐台代表處提供）

（中央社記者陳韻聿台北21日電）武漢肺炎蔓延全球之際，義大利駐台代表紀大為說，抗疫不應分國界，代表處推出「義大利台灣一起健康」倡議，期盼透過醫療衛生領域的知識和經驗交流，強化互利互惠的雙邊關係。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio）近日接受中央社書面訪問，分享他對義大利和台灣武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情及防疫措施等的看法。

義大利20日的最新通報數據顯示，當地目前有4萬7021個武漢肺炎確診病例，4032人死亡。

紀大為說，他有幾位親人就住在義大利北部武漢肺炎重災區，礙於工作只能從台灣遠距關注家鄉，令他心碎，他尤其對無法陪在年邁雙親身旁感到無助。不過，他相信，在台灣堅守外交官職責也是幫助家鄉的方式之一。

紀大為表示，面對流行疾病，沒有人可靠一己之力全身而退。駐台代表處推出「義大利台灣一起健康」（Italy-Taiwan: healthy, together）倡議，他相信醫療衛生領域的知識和經驗交流有助義台雙邊長期互利互惠合作。

他舉例，義大利和台灣已進行大學間的醫學研究合作，其中包括基因研究。秉持「義大利台灣一起健康」的精神，他期待能進一步拓展相關合作。很高興台灣方面認可義大利駐台代表處這項倡議。

為圖像化呈現「義大利台灣一起健康」倡議，紀大為邀請義大利和台灣藝術家夫妻檔米榭斯提（Stefano Misesti）和朱耀紅設計標誌，主視覺由兩顆相依偎的鮮紅愛心構成。紀大為說，他很高興代表處推出的健康倡議獲台灣政府和民眾肯定。

面對家鄉嚴峻疫情，紀大為說，義大利民眾的表現讓他感到驕傲。義大利人在艱難時刻展現驚人的凝聚力、紀律和同理心，且對於政府為防疫強制改變他們的既有生活方式，一些人能展現高度幽默感。此外，義大利率先採取的軟性封城和高度管制措施，後來也隨著疫情蔓延，獲其他國家跟進。

紀大為相信，一如歷史多次驗證，義大利人將讓世界吃驚，展現高度韌性，克服疫情難關。（編輯：謝佳珍）1090321