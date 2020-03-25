武漢肺炎防疫 卓榮泰：不可被假訊息分散能量

（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨主席卓榮泰今天說，武漢肺炎疫情在歐美急遽擴散，由境外移入確診案例持續增加，此時不可自亂陣腳或被假訊息誤導而恐慌，分散防疫能量。尤其中國對台的統戰，包括訊息戰、軍機恫嚇，不會因疫情停歇，國人須審慎應對。

民主進步黨今天召開中常會，邀請作家范疇專案報告「病毒啟示錄－疫情政治下的世界政局及台灣的對策」。

與會人士轉述，范疇提到，中國在這波疫情後，可能需要幾年時間來恢復元氣，疫情過後，台灣在美中震盪關係中要尋找自己的角色定位；台灣過去在美中台關係裡面比較像棋子，未來在策略上應該化被動為主動。

民進黨發言人戴瑋姍會後轉述黨主席卓榮泰談話指出，中國從去年底疫情爆發開始，隱匿疫情、操控世界衛生組織粉飾太平、透過大外宣發動防疫外交等一連串作為，延續美中多方面的對抗，牽動全球及亞太區域安全及戰略情勢變化。

卓榮泰說，近來武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在歐美各國急遽擴散，已造成全球大流行，因此由境外移入的確診案例持續增加，此時不可自亂陣腳或被假訊息誤導而恐慌，分散防疫的能量。尤其中國對台的統戰，包括訊息戰、軍機恫嚇，從來沒有、也不會因為疫情停歇，國人須審慎應對。

他說，中共政權以維穩至上，輕忽人民生命健康的作法，造成疫情擴散，使中國過去刻意營造的大國形象受到重創。相較下，台灣在此次防疫的表現，受國際肯定；除凸顯執政團隊治理的能力，也顯現國人的高素養及台灣自由民主體制可貴。

卓榮泰表示，面對未來的挑戰、世界政局的變化，台灣的民主自由向來是最堅強的後盾。只要國人團結一心，持續強化自身實力，定能化險為夷。在此關鍵時刻，請國人務必配合中央流行疫情指揮中心的指揮，黨中央再一次強烈要求黨內暫緩一切非必要的出國與群聚活動，落實相關防疫措施。（編輯：林興盟）1090325