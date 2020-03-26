國考應考人若出現症狀 考選部：備用試場因應

（中央社記者王承中台北26日電）因應疫情，加強國家考試防疫，考選部今天表示，應考人有發燒、咳嗽或呼吸道等症狀，或是「自主健康管理」但仍可外出的應考人，另開設備用試場應試，應考人應全程配戴口罩應試，若未配戴者於備用試場應試。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，考選部今天在考試院會中提報指出，已於17日召開專家會議，調整國家考試標準作業流程，並加強國家考試防疫措施。

考選部表示，將掌握應考人資訊，取得指揮中心勾稽比對的因疫情限制外出應考人名單，並切實執行體溫量測規定，凡進入試區人員一律配合體溫量測及手部消毒。應考人有發燒、咳嗽或呼吸道等症狀，或有「自主健康管理」但仍准予外出的應考人，另開設備用試場應試。

考選部指出，原則上限制陪考人陪考，若有特殊需要，如身障應考人，則應採取事先申請機制，若陪考人有指揮中心管制限制外出者，也不得進入試區。

有關口罩配戴規定，考選部表示，將於考前宣導應考人應自備口罩並全程配戴，但考試當日若有未配戴口罩者，另安排於備用試場應試。試場座位間距規劃，備用試場應考人座位間距至少2公尺，其他試場則減少每試場應考人數。

考選部指出，試區學校全面消毒，另為使試場的通風換氣良好，將以取消冷氣開放、開啟門窗、風扇為原則，並視需要增加風扇等設施。也請中央及地方政府協助專業人力與物資，包括考試舉行前後，周邊公共區域清潔消毒，及提供專業護理人力，擔任各試區體溫量測複檢工作。

考選部表示，考選部自2月份辦理的考試開始，即依循中央流行疫情指揮中心編訂發布的「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）因應指引：公眾集會」規範，訂定國家考試防疫標準作業程序（SOP），隨疫情發展，即時掌握疫情資訊調整SOP。務求防疫優先，以確保應考人及試務工作人員人身安全。（編輯：郭無患）1090326