大使館捐款 助友邦貝里斯聖露西亞抗疫

（中央社記者陳韻聿台北26日電）武漢肺炎蔓延全球，台灣協助友邦防疫抗疫。駐貝里斯和聖露西亞大使館近日分別對友邦捐款，協助添購防疫物資；台灣的奇美醫院也可望與聖露西亞建立直接的抗疫合作管道。

各國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，據世界衛生組織（WHO）統計，至25日止，全球確診病例已超過41萬個，且有超過1萬8000人死亡，台灣多數友邦所在的拉丁美洲及加勒比海地區近期也有確診病例傳出。

中華民國（台灣）駐貝里斯大使館今天表示，大使館25日捐贈一筆款項給貝里斯衛生部，用於採購緊急防疫醫療物資，提供第一線醫護人員使用。

大使館指出，貝里斯22日出現第一起武漢肺炎病例，台灣將持續與貝里斯政府密切聯繫、分享防疫經驗，並竭盡所能與貝里斯共同度過疫情難關。大使館也感謝貝里斯政府長期堅定支持台灣參與WHO。

當地媒體報導，貝里斯衛生部長馬林（Pablo Marin）代表貝里斯政府接受陳立國大使代表台灣政府所作捐款。

駐聖露西亞大使館25日也捐贈一筆款項給聖露西亞衛生部，用以向加勒比海地區的供應商採購個人防護裝備和醫療用口罩。

一向堅定支持台灣參與WHO的聖露西亞衛生部長艾薩克（Mary Isaac）代表政府向台灣致謝。大使沈正宗表示，台灣的奇美醫院和聖露西亞的維多利亞醫院（Victoria Hospital）正規劃布建直接溝通交流的渠道，以分享台灣對抗武漢肺炎的實務經驗和專業知識。

駐宏都拉斯大使邢瀛輝23日則在宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）視察台灣協助當地聖菲利普公立綜合醫院（San Felipe）整建的武漢肺炎專屬病房區。

聖菲利普公立綜合醫院院長克魯茲（Edwin Cruz）表示，專區分為4個獨立病房區，共計105個床位，目前已有55個床位完成裝備並開始收治患者。克魯茲感謝台灣長期以來對醫院及宏國醫衛體系的協助。

對於台灣協助友邦防疫抗疫，外交部今天表示，台灣真心誠意、量力而為，並透過協商、在雙邊合作框架內推動相關計畫。中國近期在拉丁美洲各國進行疫情「大外宣」，動作頻仍，但台灣從來沒有、也不可能與中國在對外援助方面競逐叫價。（編輯：蘇志宗）1090326