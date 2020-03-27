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台北法固邦交
美國眾議院2020年3月5日高票通過「台北法案」，要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織並增強雙方經貿關係。3月26日由美國總統川普簽署後正式生效。
台北法固邦交
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台北法固邦交5/26

台北法案生效 總統府：台美續合作貢獻國際社會

最新更新：2020/03/27 15:59

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統府今天表示，美國總統川普正式簽署生效「台北法案」，對此表示感謝。台美及其他理念相近國家將繼續強化合作，並在共享自由民主與繁榮的價值基礎上，強化夥伴關係，讓台灣這世界良善力量，可以有更多貢獻國際社會的空間。

總統府發言人黃重諺指出，美國總統川普於美東時間3月26日正式簽署生效台灣友邦國際保護及加強倡議法（簡稱「台北法案」，TAIPEI Act）。

他說，這項法案由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）及聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）分別在參、眾兩院領銜提出，分別在3月4日、11日相繼於眾議院、參議院通過，現在由總統川普簽署生效，正式成為美國國內法。

黃重諺進一步說，對於美國行政部門與國會在台灣國際參與、全球外交與夥伴關係拓展上的全力支持，總統府代表政府與人民表達歡迎與誠摯感謝。

他說，美國是台灣最重要的國際合作夥伴，台灣將繼續與美國及其他理念相近國家強化合作，並在共享自由民主與繁榮的價值基礎上，強化夥伴關係，讓台灣這世界良善力量，可以有更多貢獻國際社會的空間。（編輯：林興盟）1090327

台北法案重點摘要
  • 美台互為重要經貿夥伴 籲雙方進一步增強關係

    法案第3節指出，「國會意見」（sense of Congress）認為，美台雙方已建立強韌經濟夥伴關係，美國目前是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第11大貿易夥伴及重要農產品出口地。法案表示，強健美台經濟關係一直帶來正面影響，包含刺激經濟成長及為雙方人民創造工作機會。

    法案敦促美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係。

  • 台灣國際參與受阻 籲美方以行動支持協助

    法案第4節指出，美方應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

    此外，法案呼籲美國行政部門應指示美方在上述組織中的代表，透過「美國意見的表達、投票及影響力」，支持台灣取得會員或觀察員身分。法案也敦促美國總統或其指派代表，應在領袖高峰會、美中全面經濟對話等任何與中國的雙邊互動中，支持台灣取得上述組織會員或觀察員身分。

  • 反制中國奪取台灣邦交國 籲美方建立外交「賞罰制度」

    法案第5節指出，「國會意見」認為，美國行政部門應支持台灣強化其正式外交關係，以及與印太區域和世界其他地區國家的夥伴關係。

    為了達成這項目的，法案呼籲美國行政部門在適當情況並符合美國利益下，對於明顯增強、強化或「升級」（upgrade）與台灣關係的國家，應考慮增加與該國的經濟、安全及外交接觸。反之，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，美方應考慮「改變」（alter）與該國的經濟、安全及外交接觸。

    法案也要求美國國務卿在法案生效後1年內，並連續5年時間，每年針對符合上述情況所採取的作為，向適當國會委員會報告。

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