台北法案生效 總統府：台美續合作貢獻國際社會

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統府今天表示，美國總統川普正式簽署生效「台北法案」，對此表示感謝。台美及其他理念相近國家將繼續強化合作，並在共享自由民主與繁榮的價值基礎上，強化夥伴關係，讓台灣這世界良善力量，可以有更多貢獻國際社會的空間。

總統府發言人黃重諺指出，美國總統川普於美東時間3月26日正式簽署生效台灣友邦國際保護及加強倡議法（簡稱「台北法案」，TAIPEI Act）。

他說，這項法案由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）及聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）分別在參、眾兩院領銜提出，分別在3月4日、11日相繼於眾議院、參議院通過，現在由總統川普簽署生效，正式成為美國國內法。

黃重諺進一步說，對於美國行政部門與國會在台灣國際參與、全球外交與夥伴關係拓展上的全力支持，總統府代表政府與人民表達歡迎與誠摯感謝。

他說，美國是台灣最重要的國際合作夥伴，台灣將繼續與美國及其他理念相近國家強化合作，並在共享自由民主與繁榮的價值基礎上，強化夥伴關係，讓台灣這世界良善力量，可以有更多貢獻國際社會的空間。（編輯：林興盟）1090327