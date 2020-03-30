陳家欽案遭退件 蔡清祥：尊重北檢判斷

（中央社記者劉世怡台北30日電）警政署長陳家欽日前遭內政部依偽造文書罪嫌函送，但北檢予退件。法務部長蔡清祥今天表示，法務部處理行政事務，不干預、不指導個案，本件個案處理完全尊重北檢專業的判斷。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長蔡清祥等人就「未經同意散布性私密影像之防制」進行專題報告，並備質詢。

立法委員鄭麗文質詢，內政部政風處函送警政署長，這是很嚴重的事，也是罕見醜聞，但涉案署長沒有請辭，內政部長也沒把署長調離現職，會不會影響調查，最後案子不了了之？

蔡清祥回答，法務部處理行政事務，不干預、不指導個案，本件個案處理，完全尊重台北地檢署專業的判斷，案子由北檢偵辦，應靜待北檢專業判斷。

鄭麗文說，陳家欽案外界傳聞是內政部與警政署內鬥，追問蔡清祥本身是何黨派及誰的人馬？蔡清祥回答，他個人不是民進黨員，沒有政黨，他是法律人，為國家及社會奉獻。

立委鄭運鵬則說，以他所知，陳家欽案，因馬王政爭的前例，內政部政風處才不往上報。並詢問蔡清祥，北檢偵辦進度。蔡清祥說，法務部不介入個案，本件進度他不曉得。

內政部日前接獲檢舉，陳家欽用人唯親，批准3名秘書「假請調」到刑事局，但3人占刑事局缺，仍繼續在署長辦公室工作，3人再透過「假海選」，由陳家欽圈選原地升官；經內政部政風處調查後，依偽造文書罪嫌函送台北地檢署偵辦，但北檢認為原函送內容程序不完備，上周退回原機關再行詳查。（編輯：李亨山）1090330