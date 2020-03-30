國防部推崇郝柏村軍人典範 吳斯懷：發揮黃埔精神

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北30日電）前行政院長郝柏村今天辭世，國防部表示，郝柏村一生效忠國家，滿懷忠義，是革命軍人典範。中將退役的國民黨立委吳斯懷表示，他會繼續傳承郝柏村的遺願，發揚黃埔精神、還原抗日戰史。

郝柏村今天在三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲。國防部細數郝柏村軍旅生涯表示，郝柏村一生以守護中華民國為職志，擔任參謀總長期間調整兵力結構，完成經國號戰機、天弓、天箭以及雄風二型飛彈研發，組建海軍新一代戰艦，致力發展國防科技，對國軍邁向現代化有著不可磨滅的功績。

國防部指出，郝柏村一生見證了國家百年發展的許多關鍵時刻，對摯愛的國家充滿使命感、迫切感與責任感。

吳斯懷回憶，郝柏村晚年前往中國大陸參加重返抗日戰場的活動，他有幸追隨過，包含參加了抗日論壇。他過去帶領「八百壯士」在立法院前埋鍋造飯，郝柏村多次前來鼓勵，且在郝柏村生病前，也會找他到辦公室，給予鼓勵與指導。

他說，郝柏村期望退役將校，能夠傳承其精神與志業；而晚年最重視的，就是還原抗日戰史，讓歷史真相重現，也是要讓中國大陸知道歷史的事實。

吳斯懷指出，郝柏村的遺願，就是黃埔精神的發揮，以及抗日戰史的還原，除了哀悼之外，他會繼續努力，「不讓他老人家失望」。

立法院外交及國防委員會、民進黨立委王定宇接受中央社記者採訪時說，郝柏村這一輩子出將入相，文武官最高職都做過，是台灣歷史上一號重要的人物，請家屬節哀。

立法院外交及國防委員會、民進黨立委蔡適應表示，郝柏村一生戎馬，歷任國家重要政軍職務，八二三砲戰期間衛戊前線更是讓國人印象深刻。（編輯：蘇龍麒）1090330