韓國瑜悼郝柏村五星上將惹議 高市府：小編誤植

（中央社記者王淑芬高雄31日電）前行政院長郝柏村辭世，高雄市長韓國瑜在官方LINE貼文追悼，推崇郝柏村將軍從基層砲兵做到「五星上將」，但隨即挨批改為「四星上將」，高市新聞局長鄭照新表示，是小編誤植。

不過，鄭照新第一時間私line媒體回應「市長小編是年輕女性，對軍隊編制不熟悉，誤認一級上將即五星上將」，但隨即在10分鐘後收回回應並修改為「市長小編對軍旅不熟悉，誤認一級上將即五星上將」。

韓國瑜昨天晚上9時30分貼文追悼郝柏村，內文提到郝柏村是一個軍人、一個英雄、一個時代等，並稱郝柏村從基層砲兵做到「五星上將」，曾以生命捍衛中華民國、以德政造福台灣社稷。

不過，韓國瑜貼文誤植郝柏村為「五星上將」，隨即引起網友熱議，韓國瑜官方LINE也在晚上10時31分修正為「四星上將」。

網路社群轉傳韓國瑜貼文指出，「韓導小編出包，幫郝將軍多加一星，韓導講的可能是五星旗上將吧」。「Wecare高雄」也貼文批評，「任何一個忠貞國民黨員都知道誰是五星上將、除非他心中沒有中華民國」，還質疑韓國瑜出身陸官，這個錯誤實在太嚴重了。

鄭照新回應，由於韓國瑜官方LINE小編對軍隊編制不熟悉，誤認一級上將即五星上將，經韓國瑜指正後已立即修正；至於有心人士沉溺於政治攻防，以輕佻態度見獵心喜，強加冠以「五星旗上將」這樣的字眼發文諷刺，是對郝柏村一生貢獻與忠誠中華民國，極度缺乏尊重的行為，予以譴責。

至於「五星上將」由來，根據文建會（文化部前身）與國軍歷史文物館公告，蔣中正於抗戰期間擔任同盟國中國戰區最高統帥領導對日抗戰，贏得勝利，同盟國為表彰其功績，便與二次大戰間的知名將領，馬歇爾、麥克阿瑟、艾森豪等人同列為五星上將。（編輯：洪學廣）1090331