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武漢肺炎超過160國停課 台灣仍正常上課吸引外媒關注
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台澳防疫物資外交 澳洲辦事處謝謝台灣

最新更新：2020/03/31 17:18
台灣和澳洲達成防疫物資合作，澳洲願提供台灣購買100萬公升的酒精原料，台灣也同意在國內產能充足的情況下，提供澳方購買3噸不織布材料。（圖取自facebook.com/moea.gov.tw）
台灣和澳洲達成防疫物資合作，澳洲願提供台灣購買100萬公升的酒精原料，台灣也同意在國內產能充足的情況下，提供澳方購買3噸不織布材料。（圖取自facebook.com/moea.gov.tw）

（中央社記者陳韻聿台北31日電）經濟部昨天表示，台灣與澳洲達成口罩與消毒酒精原料的供應合作。澳洲駐台辦事處今天在臉書貼文對台灣表示感謝、很高興在武漢肺炎全球大流行時能與台灣合作確保醫療系統關鍵物資輸入。

經濟部昨天在臉書貼文表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，不僅讓世界看到台灣的防疫實力，也讓國際看到的台灣製造實力，不久前台灣才與美國簽署台美防疫夥伴關係聯合聲明，互相支援共同防疫，如今再傳出好消息，與澳洲達成防疫外交。

經濟部指出，在外交部協助下，台灣和澳洲達成防疫物資合作，澳洲願提供台灣購買100萬公升的酒精原料，可生產民眾所需330ml的75%防疫消毒酒精共422萬瓶。台灣也同意在國內產能充足的情況下，提供澳方購買3噸不織布材料。

外交部表示，澳洲長年自台灣採購口罩相關材料，同時也是台灣重要酒精原料產地，台澳雙方各具有重要防疫物資原料。當前世界各國對相關原料的需求大增，為確保雙邊民眾均有充足防疫物資，台灣與澳洲將相互以優惠價格採購所需原料。

外交部說，澳洲是台灣重要的理念相近夥伴，在印太地區同享自由、民主、法治、人權等普世價值，自武漢肺炎疫情爆發以來，雙方持續密切合作。

澳洲辦事處在臉書表示：「謝謝你，台灣。在面對新冠肺炎的全球性傳染，我們很高興能與你們合作，維持供應對我們的醫療系統重要輸入的暢通，為我們的人民加強健康的成果。」

經濟部則在貼文底下留言回應：「感謝澳洲，我們一起堅守全球疫情防線！」（編輯：蘇志宗）1090331

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