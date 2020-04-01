國民黨：武漢肺炎名稱顯示抗中政治思考

（中央社記者余祥台北1日電）國民黨革實院長羅智強今天呼籲衛福部長陳時中應站在14億人的心情考慮「武漢肺炎」稱呼的歧視性。國民黨文傳會主委王育敏表示，民進黨系統不接受新冠肺炎的名稱，易讓外界誤解連處理疫情都還是有抗中政治思考。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

羅智強今天在臉書表示，全世界已在2015年形成共識，不用有歧視的地名國名為新疾病命名。整個世界都朝向更有同理心的命名規則進步前行，只有民進黨硬是要逆著走；民進黨的前輩洪奇昌、許信良也呼籲政府不要再用「武漢肺炎」稱呼，也是舔共嗎。

國民黨文傳會主委王育敏表示，目前看來總統蔡英文、陳時中都還是使用武漢肺炎，民進黨系統不接受新冠肺炎的稱呼，易讓外界誤解連處理疫情還是有抗中的政治思考。

此外，國民黨下午召開中常會通過改革委員會成員名單，中山大學政治經濟學系教授辛翠玲被列為兩岸論述組成員，但辛翠玲在臉書發文表示，他並非委員，只是應允以學者身分出席會議。

王育敏表示，是智庫與辛翠玲的聯繫過程中有誤解，國民黨也立即發出更正訊息。

因應肺炎疫情，國民黨中常會日前試辦視訊會議，王育敏表示，中常會達成共識，視訊會議並非常態性會議，而是當有特殊事件時，由主席決定是否召開，重大議題也不適合透過視訊會議議決。（編輯：林興盟）1090401