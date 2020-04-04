義政黨領袖謝台捐口罩 義媒酸中國高價賣口罩

（中央社記者黃雅詩羅馬4日專電）台灣向歐盟與美國捐贈千萬片口罩，義大利民調支持度最高的右派「聯盟黨」領袖薩爾維尼2日在推特（Twitter）發文感謝台灣，這是義大利首度有政黨領袖公開力挺台灣。另一方面，義大利媒體則是狠酸外交部以高價向中國買口罩。

薩爾維尼（Matteo Salvini）曾任義大利副總理，他所領導的「聯盟黨」（Lega）雖是在野黨，但根據義大利商業報（Affari Italiani）3日民調數據，聯盟黨支持度29.4%，仍是義大利民調聲勢最高的單一政黨。

目前聯合執政的左派「民主黨」（PD）與「五星運動黨」（5 Star Movement），支持度分別為21.1%與14.8%。

主打親中路線的「五星運動黨」支持度始終在低檔盤旋，該黨前黨魁、外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）近日因把「向中國採購口罩」誤導為「中國捐贈」，引發媒體質疑。

義大利網媒「蟻報」（Formiche）3日披露，該報獲得的外交內線消息指出，義大利外交部向中國汽車製造商比亞迪採購的1.8億個口罩，要價高達2億歐元（約新台幣65億元）。

報導指出，義大利向中國採購的口罩共分兩批，第一批包括5千萬個FFP2口罩，每片要價1.5歐元，以及5千萬個外科口罩，每片要價0.29歐元。第二批是8千萬個FFP2口罩，每片價格1.5歐元。

報導指出，過去每個FFP2口罩的正常售價是0.8到0.9歐元，外科口罩約為0.1歐元，即使因為疫情價格飆漲，義國外交部還是欠民眾一個清楚交代，明明是義國政府購買的東西，卻被描繪成中國的慷慨捐贈，尤其中國官方媒體還進行了令人印象深刻的宣傳。

報導指出，美國總統川普承諾向義大利捐贈一億美元的醫療物資，美國駐義大使館馬上提供了詳細的援助清單；相對地，義國外交部向中國的採購合約並未公開，後續由誰來把關口罩的品質？

報導指出，近日一個令人憂心的案例是，義大利全國醫生聯合會主席阿內利（Filippo Anelli）公開表示，民防部捐給醫生協會的60萬個中國製口罩，盒子上標示「FFP2等級」，實際卻只是普通外科口罩，不適合一線醫護人員使用。歐規FFP2等級的口罩相等於美規N95口罩。

報導指出，義大利納稅人既然「慷慨」支付了兩億歐元的口罩帳單，外交部有責任儘速公布所有中國輸入的口罩明細，區分「捐贈」與「購買」的品項，並詳列出貨品的材質與售價。

截至3日，義大利2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例新增766例至1萬4681例，確診病例新增4585起，總數已達11萬9827例。（編輯：周永捷）1090404