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世界衛生日 澳洲駐台代表讚台灣對全球健康貢獻

最新更新：2020/04/07 10:51

（中央社記者陳韻聿台北7日電）今天是世界衛生日。澳洲駐台辦事處在臉書貼文，讚揚台灣對全球健康的慷慨和有效貢獻。澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）隨後也在推特轉貼同樣文字。

世界衛生組織（WHO）訂4月7日為世界衛生日（World Health Day），宗旨包括提升全球對衛生健康工作的關注和知能，並每年訂定一個宣傳主題，由各國舉辦相關活動，今年的主題為「支持護理人員與助產士」。

澳洲駐台辦事處上午在臉書貼文指出：「在2020年世界衛生日的今天及新冠肺炎大流行期間，我們讚揚台灣對全球健康的慷慨和有效的貢獻。我們還想對世界各地身在前線、奮鬥不懈並致力保護我們的醫護人員表達敬意。人人享有健康從未如此重要。」

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延全球，至今全球確診病例已逼近135萬，已有超過7萬人死亡。

儘管台灣在健康衛生領域的成就屢獲國際肯定，卻長期無法完整參與WHO體系，對台灣及他國民眾健康權益造成影響。另一方面，WHO近來屢遭質疑深受北京當局影響與操弄。

不過，台灣並未停止參與國際防疫工作，包括日前宣布援贈疫情嚴峻國家等共1000萬片口罩，以及在外交部協助下，與澳洲達成防疫物資合作，澳洲願提供台灣購買100萬公升酒精原料，可生產民眾所需330ml的75%防疫消毒酒精共422萬瓶，台灣也同意在國內產能充足的情況下，提供澳方購買3噸不織布材料。（編輯：黃國倫）1090407

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