任國民黨革實院長 羅智強：捐80萬募1000萬

新上任的國民黨革實院院長羅智強（右）7日舉行記者會表示，他將發出財務3支箭，第一是不支薪；第二是他要拋磚引玉捐80萬元，當做第一波的經費；第三則是要募款1000萬元，至於細部的募款計畫，他會盡快擬定。圖左為國民黨主席江啟臣。中央社記者謝佳璋攝 109年4月7日

（中央社記者劉冠廷台北7日電）新上任的國民黨革實院院長羅智強今天表示，他將發出財務3支箭，包括不支薪、捐新台幣80萬元、以及募款1000萬元等，國民黨主席江啟臣則說，這1000萬元將專款專用，培育青年。

江啟臣今天與羅智強、革命實踐研究院副院長游淑慧、黃健豪等人一起召開記者會，羅智強表示，他不打算先談未來發展方向，要先談錢，革實院、國民黨都沒有錢，他在接下的第一件事，就是發出財務三支箭，第一是不支薪；第二是他要拋磚引玉捐80萬元，當做第一波的經費；第三則是要募款1000萬元，至於細部的募款計畫，他會盡快擬定。

羅智強說，1000萬元只是「卡神」楊蕙如拿政府標案8分之1的金額，1000萬元對國家機器龐大資源無盡的民進黨是九牛一毛，但這對國民黨來說是非常不容易的，但只要大家眾志成城，湊出這1000萬元，價值與效果一定可以大過民進黨的金山銀山。

江啟臣表示，他與羅智強過去分別是行政院、總統府的發言人，有著革命情感，在擔任黨主席後，在思考誰可以擔任革實院長時，就想到羅智強這位革命夥伴；今天這只是初步解決財務困難，未來革實院會做哪些事情，羅智強很快會向外界報告，而羅智強所募來的1000萬，將專款專用作為青年培育基金，讓外界看到，在青年培育上，國民黨絕不會只是嘴巴上說說。

江啟臣也表示，革實院過去外界認為是黨校，革實院的印象是嚴肅與正經，革實院的精神必須要傳承，但做法與展現效率是羅智強要想辦法去克服的；國民黨雖然窮，但不能窮在培育人才這一塊，人才與論述是國民黨未來重要的黨產，革實院則是創造這些黨產最重要的地方。

此外，由於今年國民黨在總統大選敗選後，羅智強曾公開要求包括前主席吳敦義下台、立委吳斯懷離開不分區等訴求，他今天被問到針對吳斯懷的要求是否改變時，他則說，他的回應很簡單，風風雨雨一切向前看。（編輯：黃國倫）1090407