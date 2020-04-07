言論自由日 賴清德：勿散播假訊息侵蝕民主

（中央社記者溫貴香台北7日電）今天是言論自由日，副總統當選人賴清德除向鄭南榕及為台灣民主貢獻的先賢致敬外，他呼籲，珍惜得來不易的自由民主，切勿以言論自由之名、散播假訊息，侵蝕民主家園。

賴清德中午在臉書發文表示，今天是言論自由日，這個日子背後有悲壯的歷史，也有積極的意義，我們要珍惜得來不易的自由民主，切勿以言論自由之名，散播假訊息，侵蝕民主家園。

他表示，年輕世代可能很難想像，現在如呼吸般自然的言論自由，在過去卻是遙不可得，歷經許多民主前輩犧牲力爭而來，1989年4月7日鄭南榕（Nylon）更是為了爭取「100%自由」而自焚殉道。

他並說，2012年我擔任台南市長時，率先宣布將4月7日訂為台南市「言論自由日」，2016年行政院正式核定為「言論自由日」。

賴清德表示，Nylon說「剩下的，就是你們的事了」，31年後的今天，我們依然面臨許多挑戰和威脅，各種假訊息充斥，利用台灣的言論自由，製造紊亂，威脅民主體制。

賴清德說，在今天，向Nylon及所有為台灣民主貢獻的先賢致敬，莫忘歷史，也莫忘我們要繼續守護的珍貴民主。（編輯：趙蔚蘭）1090407