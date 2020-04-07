人權團體赴總統府 請求特赦邱和順

（中央社記者葉素萍台北7日電）「邱和順請求特赦救援團體」今天至總統府遞交特赦請求書，建請總統蔡英文赦免並釋放監禁長達31年的邱和順，確保邱和順的生命安全，讓冤案得以平反、司法正義得以實現。

邱和順被控與共犯於民國76年12月綁架男童陸正後殺害棄屍，再向家屬勒贖新台幣100萬元得逞。邱另被控在同年11月約出保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成後殺害分屍。歷經13次審判，100年7月遭最高法院判處死刑、褫奪公權終身定讞。

邱和順案義務律師團、民間司法改革基金會、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣人權促進會、台灣冤獄平反協會、人權公約施行監督聯盟、國際特赦組織台灣分會等團體今天發出聲明稿。

聲明稿指出，邱和順今天剛滿60歲生日，至今已歷經23年審理期間的羈押（全世界最長）以及判決確定後8年的監禁，共計31年的牢獄生涯中，長期出現心臟病、低血壓、皮膚病、牙齒脫落等諸多健康狀況，是極為不人道的待遇。

聲明稿指出，本案刑求自白、證物遺失、證據矛盾、法官未迴避、遭受酷刑等不公平審判，不僅陸續經監察院提出彈劾及調查報告、檢察總長提起非常上訴、兩公約國家報告結論性意見與建議、跨國人權學者組成的模擬亞洲人權法院指出問題以外，也受到國際特赦組織、國際人權聯盟（FIDH）等國際知名組織關注並聲援，這也是這次特赦請求書的連署，能夠獲得社會各界廣泛迴響的原因。（編輯：蘇龍麒）1090407