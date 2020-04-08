2740名國軍官兵清明連假去過11熱門景點

（中央社記者游凱翔台北8日電）國防部長嚴德發今天在立法院表示，清明連續假期期間共有2740名國軍官兵，前往國家警報發佈的11處熱門景點，已要求他們24小時配戴口罩、自主健康管理14天。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，2日至5日為清明連假，遊客湧入全台多處景點，中央流行疫情指揮中心4日也針對11處熱門景點發出國家級警報。

國防部、國軍退除役官兵輔導委員會上午以「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」為題，至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

民進黨籍立委羅致政詢問，有多少國軍官兵在清明連續假期前往國家警報發佈的全台11景點；嚴德發答詢指出，共有2740名官兵在連假期間前往11處相關景點，已要求這些官兵24小時配戴口罩、保持安全距離，也必須自主健康管理14天。

中央流行疫情指揮中心4日針對11處景點發出國家級警報，包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。（編輯：郭無患）1090408