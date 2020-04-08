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韓營聲請停止罷免案 蔡總統：尊重高雄市民意見

最新更新：2020/04/08 18:16
高雄市長韓國瑜團隊聲請停止執行罷免案。行政院副院長陳其邁（中）8日表示，防疫是現在最重要的工作，其他的工作自己沒有任何評論，選舉權與罷免權都是市民的權利，尊重高雄市民的決定，自己也相信，任何人都要尊重高雄市民的決定。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年4月8日
高雄市長韓國瑜團隊聲請停止執行罷免案。行政院副院長陳其邁（中）8日表示，防疫是現在最重要的工作，其他的工作自己沒有任何評論，選舉權與罷免權都是市民的權利，尊重高雄市民的決定，自己也相信，任何人都要尊重高雄市民的決定。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年4月8日

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）高雄市長韓國瑜團隊聲請停止執行罷免案。總統蔡英文今天前往桃園市受訪時指出，這件事情尊重高雄市民意見。陪同的行政院副院長陳其邁表示，選舉罷免都是市民權利。

蔡總統下午前往桃園市蘆竹區，參訪研發羥氯奎寧原料藥品的「旭富製藥科技股份有限公司」後接受媒體訪問。記者提問，對於韓國瑜團隊認為「罷免連署偷跑」，決定啟動法律戰而聲請停止執行罷免案的看法。

蔡總統指出，這件事情「我們的基本態度就是尊重高雄市民的意見，公民權的行使也在高雄市民的手上，那其他我沒有什麼要評論的地方」，一切就讓高雄市民來決定吧。

陪同參訪的陳其邁表示，防疫是現在最重要的工作，其他的工作自己沒有任何評論，也覺得應該要把所有的時間、精力、精神放在防疫上，選舉權與罷免權都是市民的權利，尊重高雄市民的決定，自己也相信，任何人都要尊重高雄市民的決定。（編輯：戴光育）1090408

高雄市長韓國瑜團隊聲請停止執行罷免案。總統蔡英文（中）8日受訪表示，「我們的基本態度就是尊重高雄市民的意見，公民權的行使也在高雄市民的手上，那其他我沒有什麼要評論的地方」，一切就讓高雄市民來決定。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年4月8日
高雄市長韓國瑜團隊聲請停止執行罷免案。總統蔡英文（中）8日受訪表示，「我們的基本態度就是尊重高雄市民的意見，公民權的行使也在高雄市民的手上，那其他我沒有什麼要評論的地方」，一切就讓高雄市民來決定。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年4月8日
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