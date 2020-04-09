遭譚德塞指人身攻擊 國民黨：未有證據就歸咎台灣

（中央社記者余祥台北9日電）世界衛生組織秘書長譚德塞指責台灣對他人身攻擊，國民黨今天表示，WHO主管不應在未有明確證據的情況下，就將其近來所受的抨擊歸咎於台灣，也不應漠視長期我國願參與世衛大會的訴求。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在日內瓦總部的例行記者會上公開指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊。

國民黨透過聲明表示，世衛組織主管不應在未有明確證據的情況下，就將其近來所受的抨擊均歸咎於台灣，且不應漠視長期以來我國願參與世衛大會的強烈訴求，因為兩者已明顯損害國人的國際形象與健康權。

國民黨表示，國民黨不樂見在我國參與世衛組織討論中，任何泛政治化的攻訐或挑釁式的言語，因為這些無助於我國的參與。國民黨相信國人多能理性討論，念茲在茲都是讓我國今年5月順利參與世衛大會，貢獻己力。

國民黨指出，中華民國是國際醫療體系的一員，長期致力於醫療服務以及國際公益。國民黨執政時期參與世衛大會及專家會議時，也成功地貢獻所能，得到世界多國的認同。

面對武漢肺炎疫情，國民黨表示，我國不僅展現高水準的公衛防疫能力，更顯示我國不應該因為任何理由而被排除於世衛組織之外。國民黨主張世衛組織應拋開大國政治的羈絆，遵守該組織憲章，嚴肅並平等對待我國以及2350萬同胞。國民黨無論執政或在野，都全力支持可讓我國重返世衛組織的理性、靈活外交政策。（編輯：蘇志宗）1090409