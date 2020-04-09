譚德塞指台灣人身攻擊 朝野各黨譴責

（中央社記者郭建伸、陳俊華、范正祥台北9日電）世界衛生組織秘書長譚德塞指台灣對他人身攻擊，朝野政黨今天齊聲譴責，呼籲以防疫優先，少掉不必要的政治動作；時代力量更要求譚德塞向台灣道歉、下台負責。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在日內瓦總部的例行記者會上公開指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在臉書發文表示，台灣不是WHO會員國，即使台灣很多人質疑、攻擊譚德塞，「又如何呢？」過去幾年台灣一再要求、呼籲，譚德塞有過壓力嗎？現在全世界一起批評中國和譚德塞，美國總統川普甚至公開喊話要砍掉美國贊助，表示譚德塞和中國引起公憤了。

鄭運鵬說，他不認為公憤的來源，是國際認為台灣多委屈、多可憐，而是中國和譚德塞的作為，讓他們付出人命和國運上太慘痛的代價，而發生這個結果的前提是「本來他們是信任WHO的」。

鄭運鵬表示，譚德塞必須面對的真相是，「這一次，亞裔（黃種人）才是無端被歧視攻擊的對象」，台灣、日本、韓國等其他亞洲國家都受害，這一波如果非裔（黑人）被惡意種族歧視，「也和他（譚德塞）的失格失能有關」。

國民黨立法院黨團首席副書記長林奕華指出，WHO的工作應該是神聖的，卻看到譚德塞有很多和防疫無關的政治舉動，希望以防疫為優先，少掉這些不必要的政治動作。

林奕華表示，台灣在防疫上的成效以及對其他國家的幫助，都是有目共睹，絕對支持中華民國一定要有機會再進到WHO，不論是觀察員身分或正式會員。

台灣民眾黨則發出聲明，嚴厲譴責譚德塞無理、卸責的談話內容，並呼籲譚德塞應慎重反省WHO發表的武漢肺炎言論公信力低落。

民眾黨發言人蔡峻維表示，譚德塞未經查證，即以情緒性發言誤導國際對台灣的印象，嚴重傷害台灣國際形象，呼籲譚德塞應慎重反省WHO對外發表武漢肺炎的相關言論公信力之低落，甚至受到美、日等國領袖強烈抨擊，而不是利用個人情緒勒索全世界，霸凌一個防疫機制受到全世界多數肯定的國家。

時代力量在臉書指出，要求譚德塞收回這種無中生有的指控，「正式向台灣道歉、並且下台負責」，WHO也要看見台灣的防疫成果，將台灣的防疫經驗分享給世界各國，停止歧視台灣，停止將政治考量放在人類健康福祉前面。（編輯：謝佳珍）1090409