陳時中：譚德塞有空罵人 不如多向台灣學習

指揮中心指揮官陳時中（左）9日表示，WHO秘書長譚德塞（右）與其有時間罵台灣，不如花時間向台灣學習。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自twitter.com/WHO）

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北9日電）WHO秘書長譚德塞指台灣對他人身攻擊。指揮中心指揮官陳時中表示，與其有時間罵台灣，不如花時間向台灣學習，也歡迎譚德塞來看看台灣國家動員、人民素養如何支撐防疫。

8日世界衛生組織（WHO）日內瓦總部的例行記者會上，譚德塞公開指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊；總統蔡英文表示，想要邀請世界衛生組織秘書長譚德塞訪問台灣，感受台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，他最近回顧過去的狀況，1月30日譚德塞正式要求各國不要限制對中國旅遊和貿易，這是造成世界各國困境的一大主因。

不過，陳時中說，台灣並沒有把這句話聽進去，陸續對湖北、廣東、溫州市、浙江、河南採取限制措施，直到2月初開始限制中國人入境，當初聽信譚德塞的那番話，恐怕很多國家都淪陷，「這一句句話，未來都會被檢視」。

他也呼籲「與其有時間罵台灣，不如花時間向台灣學習」。對於蔡總統對譚德塞發出邀請，陳時中說，既然總統都出面邀請，他也希望譚德塞能來，讓譚德塞看看整體國家動員、人民素養如何支撐防疫，至於台灣爭取參與WHA策略到底對還是錯，他相信「時間會證明」。（編輯：方沛清）1090409