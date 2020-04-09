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譚德塞指台灣人身攻擊 蔡總統：想邀他訪台

最新更新：2020/04/09 13:51
總統蔡英文（圖）9日表示，想要邀請世界衛生組織秘書長譚德塞訪問台灣，感受台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（圖）9日表示，想要邀請世界衛生組織秘書長譚德塞訪問台灣，感受台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。（中央社檔案照片）

（中央社台北9日電）總統蔡英文表示，對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，她要表達強烈抗議。她想要邀請世界衛生組織秘書長譚德塞訪問台灣，感受台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

8日世界衛生組織（WHO）日內瓦總部的例行記者會上，譚德塞公開指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊。

蔡總統中午在臉書發文表示，對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，她要表達強烈的抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。

總統說，藉著今天這個機會，她想要邀請譚德塞訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

蔡總統表示，在世界各地，包括譚德塞的家鄉在內，都可以看到台灣的醫療人員和志願工作者無私奉獻的身影，台灣人不會用膚色、語言去區分他人，「所有人都是我們的兄弟姐妹」。台灣，從來沒有因為無法加入國際組織，就減少對國際的支持。

總統指出，疫情期間，台灣傾全國之力防疫，成績也受到世界矚目。即使世界衛生組織因為政治的操弄將台灣排除在門外，台灣還是扛起國際社會成員的責任，主動援助口罩等防疫物資，給疫情嚴重國家的醫護人員。

總統說：「TaiwanCanHelp，而且Taiwan is helping，這一點，從來不會因為國度或種族而有差別。」

蔡總統表示，自由、民主、多元、包容，是台灣人堅信的價值，不會接受利用種族歧視的言論，來攻擊不同意見的人。如果譚德塞能抵擋中國的壓力，踏上台灣的土地，就能了解到台灣對防疫的努力，並且理解真正受到不公平待遇的，其實是台灣人民。「我相信只有台灣的加入，世界衛生組織的拼圖才會完整。」（編輯：謝佳珍）1090409

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