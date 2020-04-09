譚德塞控台灣人身攻擊 外交部連發3篇推文反擊

（中央社記者陳韻聿台北9日電）世界衛生組織秘書長譚德塞8日指責台灣過去3個月對他人身攻擊。外交部今天上午連發3篇推文，表示從未縱容或鼓勵對譚德塞的人身攻擊，且持續尋求與WHO全面合作。

8日在世界衛生組織（WHO）日內瓦總部例行記者會上，譚德塞公開指責台灣及台灣外交部對他展開超過3個月的人身攻擊，各種傷害包括媒體評論、給他冠上各種稱號，說他是黑人等等，他再也無法忍受。

對此，外交部今天稍早已發布新聞稿，指出譚德塞對台灣政府行莫須有指控並誤導國際視聽，外交部表示強烈不滿、高度遺憾與最嚴正抗議。

外交部另外在推特連發3篇英文推文，表示同意譚德塞所說，不需利用武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情謀取政治積分，不過，在缺乏證據的情況下，台灣遭指控組織籌畫對譚德塞的人身攻擊。外交部強調這類宣稱無憑無據，並進一步削弱WHO的作為。

外交部推文指出，全球、尤其是在台灣的民眾，已見證WHO如何錯誤呈現和忽略與台灣有關的詢問。各界對WHO處理相關情況的手法有諸多疑問，而在民主社會，人們應可自由表達意見。

推文強調，不過，台灣政府未曾以任何方式縱容或鼓勵針對譚德塞的人身攻擊。台灣一向相信健康應為所有人共享，也持續尋求與WHO全面合作，以與國際社會分享台灣因應武漢肺炎疫情的方式。（編輯：紀淑芳）1090409