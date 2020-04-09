譚德塞指台灣人身攻擊 外交部要求立即澄清道歉
（中央社記者陳韻聿台北9日電）世界衛生組織秘書長譚德塞8日面對國際批評他處理全球武漢肺炎疫情不當，激動指責台灣過去3個月對他人身攻擊。外交部今天嚴正聲明此為不實指控，並要求譚德塞向台灣道歉。
外交部今天透過新聞稿指出，譚德塞對台灣政府的莫須有指控及誤導國際視聽，表示強烈不滿、高度遺憾與最嚴正抗議。
外交部嚴正強調，台灣是成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動民眾針對世界衛生組織（WHO）秘書長本人進行人身攻擊，更不可能發表任何種族歧視言論。對於譚德塞受歧視言論攻擊，台灣感到遺憾；台灣民眾遭國際衛生體系政治嚴重歧視，因此感同身受、譴責任何形式的歧視與不公。
新聞稿提到，外交部已於2月9日提醒支持台灣參與WHO的個人或各國團體應以理性方式，敦促WHO協助台灣完整參與國際醫衛及防疫體系。至於國際網路上有身分及國籍不明網民批評譚德塞處理武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的表現，相關言論均與中華民國（台灣）外交部無關，也非中華民國（台灣）外交部能操控。
外交部指出，WHO及譚德塞作為最重要國際醫衛組織及其領導者，面對武漢肺炎疫情，因應措施本應接受全球公民理性監督。譚德塞未經查證，無端對台灣不實指控，對台灣的政府及人民造成嚴重傷害，此誣衊行為極不負責，台灣政府要求譚德塞立即更正其毫無依據的指控、立即澄清，並向台灣道歉。
外交部表示，身為WHO最高負責人，譚德塞本應廣納各方參與，才能達到「唯有團結才有力量」的目標。然而，台灣感到高度遺憾，譚德塞不僅將台灣排除在外，甚至未經查證即對台灣抹黑造謠。台灣再度呼籲譚德塞揚棄政治偏見，回歸中立與專業立場，邀請台灣完整參與對抗武漢肺炎疫情的所有會議及機制，並恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，以保障台灣及全球人民的健康福祉。
8日WHO日內瓦總部的例行記者會上，譚德塞公開指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊。
譚德塞並以受到很大委屈的口吻說，對他的人身攻擊已超過3個月，各種傷害包括媒體評論、給他冠上各種稱號，說他是黑人等等。他不在乎過去甚至有死亡威脅，但當黑人及非洲族群被侮辱時，他再也不能忍受，並連講兩次夠了（enough）。（編輯：蘇志宗）1090409
▼譚德塞指責台灣過去3個月對他人身攻擊（影片26分29秒處）
外交部聲明如下：
一、WHO譚德塞幹事長於日內瓦當地時間本(4)月8日在WHO舉行的記者會中，無端指控我國政府及臺灣人民對他本人進行抹黑攻擊。譚德塞幹事長子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部表示強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。
外交部強調，我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對WHO幹事長本人進行人身攻擊的情事，更不可能發表任何種族歧視的言論。對於幹事長受到歧視言論攻擊，我們感到遺憾，臺灣2300萬人受到國際衛生體系政治的嚴重歧視，我們感同身受，我們譴責任何形式的歧視與不公。外交部曾經特別在今(109)年2月9日的新聞稿中，提醒支持臺灣參與WHO的個人或各國團體應以理性方式，敦促WHO協助臺灣完整參與國際醫衛及防疫體系。至於國際網路上有身分及國籍不明網民對譚德塞幹事長本人處理武漢肺炎疫情的表現有所批評，相關個人的言論與我國外交部無關，也非我國外交部能操控。
二、WHO及譚德塞幹事長作為最重要的國際醫衛組織及其領導者，面對武漢肺炎疫情(COVID-19)的因應作為本應接受世界公民的理性監督。譚德塞幹事長未經查證，無端對臺灣的不實指控，不僅與事實不符，也對我國政府及人民造成嚴重傷害。類此誣衊行為極不負責，我國政府要求譚德塞幹事長應立即更正其毫無依據的指控，立即澄清，並向我國道歉。
三、身為WHO最高負責人，譚德塞幹事長本應廣納各方的參與，才能達到「唯有團結才有力量」的目標。然而，臺灣感到高度遺憾，譚德塞幹事長不但將臺灣排除在外，甚至未經查證即對臺灣抹黑造謠。我方再度呼籲譚德塞幹事長應揚棄政治偏見，回歸中立與專業立場，邀請臺灣完整參與對抗武漢肺炎疫情的所有會議及機制，並恢復邀請臺灣以觀察員身分出席世界衛生大會，以保障臺灣及全球人民的健康福祉。