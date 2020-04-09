譚德塞指台灣人身攻擊 外交部要求立即澄清道歉

世界衛生組織秘書長譚德塞8日面對國際批評他處理疫情不當，指責台灣過去3個月對他人身攻擊。外交部要求譚德塞應立即更正其毫無依據的指控，並向我國道歉。（圖取自twitter.com/WHO）

（中央社記者陳韻聿台北9日電）世界衛生組織秘書長譚德塞8日面對國際批評他處理全球武漢肺炎疫情不當，激動指責台灣過去3個月對他人身攻擊。外交部今天嚴正聲明此為不實指控，並要求譚德塞向台灣道歉。

外交部今天透過新聞稿指出，譚德塞對台灣政府的莫須有指控及誤導國際視聽，表示強烈不滿、高度遺憾與最嚴正抗議。

外交部嚴正強調，台灣是成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動民眾針對世界衛生組織（WHO）秘書長本人進行人身攻擊，更不可能發表任何種族歧視言論。對於譚德塞受歧視言論攻擊，台灣感到遺憾；台灣民眾遭國際衛生體系政治嚴重歧視，因此感同身受、譴責任何形式的歧視與不公。

新聞稿提到，外交部已於2月9日提醒支持台灣參與WHO的個人或各國團體應以理性方式，敦促WHO協助台灣完整參與國際醫衛及防疫體系。至於國際網路上有身分及國籍不明網民批評譚德塞處理武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的表現，相關言論均與中華民國（台灣）外交部無關，也非中華民國（台灣）外交部能操控。

外交部指出，WHO及譚德塞作為最重要國際醫衛組織及其領導者，面對武漢肺炎疫情，因應措施本應接受全球公民理性監督。譚德塞未經查證，無端對台灣不實指控，對台灣的政府及人民造成嚴重傷害，此誣衊行為極不負責，台灣政府要求譚德塞立即更正其毫無依據的指控、立即澄清，並向台灣道歉。

外交部表示，身為WHO最高負責人，譚德塞本應廣納各方參與，才能達到「唯有團結才有力量」的目標。然而，台灣感到高度遺憾，譚德塞不僅將台灣排除在外，甚至未經查證即對台灣抹黑造謠。台灣再度呼籲譚德塞揚棄政治偏見，回歸中立與專業立場，邀請台灣完整參與對抗武漢肺炎疫情的所有會議及機制，並恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，以保障台灣及全球人民的健康福祉。

8日WHO日內瓦總部的例行記者會上，譚德塞公開指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊。

譚德塞並以受到很大委屈的口吻說，對他的人身攻擊已超過3個月，各種傷害包括媒體評論、給他冠上各種稱號，說他是黑人等等。他不在乎過去甚至有死亡威脅，但當黑人及非洲族群被侮辱時，他再也不能忍受，並連講兩次夠了（enough）。（編輯：蘇志宗）1090409

▼譚德塞指責台灣過去3個月對他人身攻擊（影片26分29秒處）