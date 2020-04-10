一級上將之禮送別 郝柏村安葬國軍公墓特勳區

（中央社記者余祥台北10日電）前行政院長郝柏村3月30日去世，享壽101歲。家屬今天上午舉行家祭後，軍方循一級上將之禮送別，安葬五指山國軍示範公墓特勳區。

郝柏村兒子、前國民黨主席郝龍斌在父親出殯前，昨天於臉書發文懷念哀思：「身為子女，我們當然不捨他的離開。但知道大家對他的懷念，及他一生對國家的影響，我們以父親為榮，他是我們的驕傲。」

郝龍斌前幕僚、台北市議員游淑慧轉述，上午進行家祭後，從家裡出發，車隊經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，接受儀隊致敬；中午抵達國軍示範公墓，並舉行安息禮拜，由國防部長嚴德發主持儀式，約在下午1時安葬。

由於武漢肺炎疫情升溫，郝龍斌日前婉謝各界弔唁，據了解，家屬可能會待8月郝柏村生日時，再視疫情，規劃親友追思活動。（編輯：謝佳珍）1090410

前行政院長郝柏村10日安葬五指山國軍示範公墓，三軍儀隊致敬。（台北市議員游淑慧提供）中央社記者余祥傳真 109年4月10日