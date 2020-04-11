台灣模式成功防疫 專家：民主體制是關鍵

（中央社台北11日電）來自台灣、目前擔任美國國家衛生研究院（NIH）研究員的邱貞嘉接受美國之音訪問，強調民主體制才是「台灣防疫」有效的關鍵，專制集權的領導人不相信數據，則是中國會隱瞞疫情的原因。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，至今確診超過160萬例，死亡超過10萬人，與爆發疫情地中國相近的台灣，病例低於400起，死亡是個位數。美國之音今天特別以專文探究成功防疫的「台灣模式」。

美國國務院日前將這個方程式稱為「台灣模式」，並表示將推動與全世界國家分享台灣防疫的成功模式。

2003年，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情爆發後來到美國，在美國國家衛生研究院（NIH）的國家過敏與傳染病研究所（NIAID）擔任研究員的邱貞嘉，以個人身分接受美國之音採訪。

原先在台灣高雄榮民總醫院擔任小兒科感染病主治醫師的邱貞嘉當年有過對抗SARS的經驗，她認為，台灣在這次武漢肺炎疫情一開始即有效控制，最重要的成功原因有三，即專業領導、重視科學數據以及中央與地方協調。

邱貞嘉說，這三項成功原因的前提，都是在民主的國家才會做得到，因為在專制的、集權的國家裡面，只要領導人不相信某一個數據，那就不用講了，這也是為什麼一開始中國會隱瞞疫情的原因。

邱貞嘉以媽祖遶境活動延後舉行為例指出，台灣的抗疫成效除來自於政府及時作為，更重要的是這些作為能夠得到民眾的配合。因為這項延後並非由政府決定，而是民意自己的決定，歸根究柢，她認為民主體制才是台灣防疫有效的關鍵所在。

這種民主與威權體制抗疫的比較，外交部長吳釗燮日前對美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的演說影片也提到，台灣民主體制可以做到的防疫成果，正是對中國在國際上宣傳的威權治理才是最佳抗疫模式的最佳反證。

有分析人士說，在美中兩國為武漢肺炎疫情的爭議而使彼此分歧更為加深之際，被美國讚許的抗疫模式也成為美台強化關係的新媒介。

「台灣模式提供與中國說辭不同的民主替代選項，證明民主體制也能夠成功防控病毒，無需採取威權體制的極端手段」，華盛頓智庫全球台灣研究中心研究員張倚維（Jennifer Chang）說，美國在表揚台灣模式之際，美台雙方也在加強關於武漢肺炎的合作與雙邊關係。

張倚維在這一期（4月8日）的「全球台灣簡報」中說，中國正在利用武漢肺炎疫情的機會強化它的全球地位，希望透過提供疫情嚴重國家援助及散布假訊息來轉移對它自己處理疫情不當的指責，因此在國際秩序因美中分歧而日益加深下，中國在全球宣示它在武漢肺炎疫情領導地位的做法，反而促使美台關係更為緊密。

邱貞嘉說，台灣應該將應對疫情的經驗與全世界分享，「不是為了要炫耀」，它不僅對正在抗疫中的國家非常重要，也是一種責任。

不過在國際政治現實下，邱貞嘉說，多年來台灣卻受到中國的霸凌，被排除在世界衛生組織之外，美國媒體報導大多只提韓國、日本和新加坡而不提台灣，因此4月7日，邱貞嘉將台灣抗疫做法發表在外交家雜誌（The Diplomat）網站。

邱貞嘉強調，台灣不僅是民主燈塔，也是活生生的明證，證明要控制一個新出現病毒，可以透過科學、技術及民主治理來達到目標，不需要實施任何嚴厲的措施。（編輯：陳永昌/高照芬）1090411