安倍推特感謝蔡總統 中國向日本提出抗議

（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本政府因應武漢肺炎疫情7日發布緊急事態宣言後，總統蔡英文在推特發文表示台日攜手克服困難，翌日日本首相安倍晉三在推特致謝。對此，中國透過外交管道向日本提出抗議。

日本讀賣新聞今天報導，日本政府相關人士透露，8日日本首相安倍晉三在推特對於蔡總統表達支援日本一事表達謝意。對此，中國外交部認為安倍晉三這樣的推文有問題，因此向駐北京的日本大使館提出抗議。

報導說，一般認為，主張「一個中國」原則的中國，對於在防疫上台灣與日本加強連帶感（情誼）一事懷有戒心。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，安倍晉三7日基於「新型流感對策特別措施法」，針對東京、大阪、福岡等7都府縣公布「緊急事態宣言」，從7日起實施，至5月6日為止，為期一個月。

蔡總統隨後在日文推文指出，無論是地震或颱風，台日雙方都藉由合作，攜手克服困難，「所以，一起贏得勝利之後再見面吧」。推文下方還附上Taiwan Can Help及Taiwan is Helping日文版圖文，表示台灣正提供3項國際支援，包括口罩、藥物和技術支援。

安倍晉三8日下午轉推蔡總統推文，並以中文對台灣民眾寫道：「對這次台灣許多朋友們友情洋溢的鼓勵支持，我謹藉此機會表達誠摯的謝意。我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！」

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在回答記者提問時表示，想對台灣的溫馨支援及表達支援的意願表達感謝之意。面對2019年冠狀病毒疾病這個全人類共同的威脅，相關國家與地區要加強合作。有關台灣願意捐贈或供應口罩給日本一事，希望透過日本台灣交流協會處理。（編輯：陳惠珍）1090411