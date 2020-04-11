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民眾募資買紐時廣告反擊譚德塞 外交部肯定

最新更新：2020/04/11 21:01

（中央社記者陳韻聿台北11日電）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日指責台灣對他人身攻擊、種族歧視，YouTuber阿滴等人成功募資，將買下紐約時報廣告反擊譚德塞。外交部今天肯定熱心國人作為。

這項「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」募資活動，是由聶永真、阿滴、沃草共同創辦人林祖儀、迷走工作坊張少濂及YouTuber張志祺，共同在嘖嘖募資平台上發起。原本預計在18小時內募集新台幣400萬元，但昨天下午1時30分活動開始，晚間10時即已超過預定目標，今天上午更突破1028萬元。

外交部發言人歐江安表示，外交部高度肯定熱心國人作為，並讚許他們以具體行動向譚德塞傳達「台灣能幫忙，而且正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping）的正向理念與具體結果。台灣民間人士及僑民的力量，也能讓國際社會清楚聽見台灣人民心聲，效果可期。

歐江安強調，參與WHO是台灣全體民眾的共同期盼，立法院各主要政黨之前通過聯合聲明支持政府推案，意味台灣參與WHO有強大、廣泛、不分黨派的民意支持。

歐江安說，外交部及相關部會必將繼續深化與民間組織、僑團及熱心人士的合作，並聯合友邦及理念相近國家的力量，善用近來強勁的國際支持聲量，持續加強推動台灣參與WHO。外交部也鼓勵民眾協同國際友人，繼續以理性堅定的態度，敦促WHO早日將台灣完整納入國際醫衛及防疫體系。

譚德塞8日在WHO日內瓦總部例行記者會上，公開指責台灣及外交部對他展開超過3個月的人身攻擊，各種傷害包括媒體評論、給他冠上各種稱號，說他是黑人等等，他再也無法忍受。對此，總統府及外交部9日已嚴正聲明為不實指控，並要求譚德塞道歉。（編輯：鄭雪文）1090411

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