爭取年輕人支持 藍委擬主張下修考駕照年齡

（中央社記者劉冠廷台北12日電）有鑑於許多國家考駕照的年齡都定在16歲，國民黨立法院黨團總召林為洲今天也拋出下修考照年齡的想法，他說，歐美許多國家16歲就能考照，這議題大家可以來思考與討論。

為爭取年輕人支持，國民黨團日前拋出下修選舉與被選舉權年齡，林為洲今天則再度拋出另一想法，就是下修考駕照的年齡。他表示，許多高中生反應希望下修考照的年齡，而他也蒐集了些資料，發現許多國家的考駕照年齡都是定在16歲，所以台灣是否能夠下修，大家可以來去思考。

林為洲舉例，現在許多高中生都有在工讀，除了大眾運輸發達的都會區外，許多學生下課後要去上班的非常不方便，就常有違規騎車的狀況；他認為，要去了解年輕人的需求，因此下修考駕照年齡，是一個可以去思考的方向。

考照年紀規範於道路交通安全規則，林為洲指出，若要下修，不需經過修法的層次，只要交通部去修改就可以，但這議題還是需要有人倡議，大家也可以再進一步的討論，他也會繼續研究此議題，看利與弊在哪裡。

不願具名的藍營人士則私下表示，下修考駕照的年齡應考慮國情問題，同時也該注意若下修讓更多年輕人考駕照，飆車等問題是否又會浮現，因此可朝向有限度的下修去做考量，例如僅開放下修輕型機車的考照年紀，重型機車、汽車等仍維持原來的年紀。

根據道路交通安全規則第60條規定，考領普通駕駛執照、輕型或普通重型機車駕駛執照須年滿18歲，最高年齡不受限制。道路交通安全規則則是根據道路交通管理處罰條例第92條，由交通部會同內政部定之。（編輯：趙蔚蘭）1090412