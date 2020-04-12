民進黨5月黨職改選 多個縣市投票場地難覓

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨全國黨代表與地方黨部主委等黨職選舉將於13日開始領表登記，5月24日投票，不過，因為防疫，學校場地不外借，多個縣市目前投票場地仍沒著落，最終備案是借路權、封路辦選務。

民進黨全國黨代表、各縣市黨部主委改選，將於13日至17日領表登記，預定於5月24日投票，但受到武漢肺炎影響，各縣市學校、活動中心不外借，目前包括雙北等多個縣市仍在尋覓投票場地；中央黨部將視疫情狀況，在4月底、5月初決定選舉是否如期舉行。

民進黨台北市黨部主委陳正德今天受訪指出，北市黨部執委會7日曾開會建議，黨中央能延期舉辦這次的黨職選舉，大家認為，總統蔡英文520就職典禮都已停止籌備工作，黨職改選只差4天，基於防疫考量希望延期。不過，目前收到的訊息是，除非疫情出現嚴重狀況，指揮中心強烈要求延期，否則如期舉行的可能性最大。

陳正德說，黨中央可能在4月29日或5月6日召開中執會決定524是否如期投票，在等待的同時，選務工作一樣要「超前部署」，地方黨部仍持續尋覓合適場地，以往北市投票地點都在敦化國中與石牌國中，現在學校不外借，目前腹案是在中央黨部前搭棚子，另外，台北市北區則預計找一個有廣闊場地、交通便利的廟宇當投開票所。

陳正德指出，中央黨部（北平東路）前的這個場地，要投票一個月前、也就是4月24日才能申請路權，台北市政府是否准許，現在還不知道，萬一不行，又要在其他區域找備案。

此外，陳正德說，因應防疫，室外社交距離要拉開1公尺，依據以往經驗，在早上開始投票時、以及傍晚即將結束投票前，人潮會最多，防疫要分流，排隊動線要怎麼規劃，這些困難都要一一克服。

民進黨新北市黨部執行長李建興指出，新北市的黨員數約2.8萬人，必須設10個投開票所，由於所有新北市公有活動場館都不外借，目前朝餐廳、廟宇、空地方等方向尋覓，如果所有場地都借不到的話，封路是最後選項，朝申請路權、集會遊行來辦理選務，新北市黨部會全力克服困難。

至於投票防疫措施，李建興說，中央黨部有一套標準程序，包括，選擇比較空曠的場地，用身分證字號來分流，準備防疫物資例如酒精、額溫槍，投票的黨員必須戴口罩、量額溫、噴酒精消毒，此外，投票距離也要拉出來，發燒的黨員需要另外一條動線。（編輯：林孟汝）1090412